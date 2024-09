Fábio Rabin retorna ao Teatro Bradesco com seu show “Ladeira Abaixo”

Após enorme sucesso de sua estreia, Fábio Rabin está de volta ao Teatro Bradesco com seu mais recente show de stand-up, “Ladeira Abaixo”. O comediante, que conquistou os paulistas durante sua primeira passagem em março deste ano, promete mais uma temporada recheada de risadas e diversão em São Paulo.

As apresentações estão agendadas para os dias 5 de outubro, 2 e 9 de novembro, no Teatro Bradesco. Ingressos já estão à venda em uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Em “Ladeira Abaixo”, Rabin fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua esposa após alguns vacilos. Viagens internacionais, um encontro com os atores do filme “De Volta Pro Futuro” e, até mesmo, a busca em alto mar por uma baleia… Será que tudo isso trará o perdão de sua esposa?

O show também fala sobre os 40 anos na vida de um homem, onde alguns gostos mudam, prioridades novas aparecem, além de dores, pelos, rugas, unhas podres, flatulências. Tudo isso é esmiuçado pelo olhar clínico de um comediante que prefere levar a vida, em todas as fases, de forma mais leve, sendo otimista e positivo. Inclusive, Rabin, o que você pode nos falar sobre isso? “Daí pra frente, é só Ladeira Abaixo…”

Sobre Fábio Rabin

Um dos pioneiros do Stand-up Comedy no Brasil, Fábio Rabin está na estrada da comédia tempo suficiente para ser uma referência no gênero nesses mais de 15 anos de uma carreira consolidada no Brasil. Ele começou fazendo shows nos bares de São Paulo e hoje lota teatros pelo Brasil e exterior. Em meados de 2008, logo em seu início, ele integrou o Pânico na TV e na rádio, com os quadros “Na Madruga” e o “Beijo na Boca ou Tapa na Cara”. Já em 2009, ele entrou na MTV com o “Furfles MTV”, onde continuou até 2013 como elenco do Comédia MTV, vencedor de 2 prêmios APCA como melhor programa de humor.

SERVIÇO

FÁBIO RABIN – LADEIRA ABAIXO

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 70 min.

Classificação: 16 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORÁRIO

05 de outubro às 23h30

02 de novembro às 23h30

09 de novembro às 23h30

INGRESSOS

A partir de R$32

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/fabio-rabin-ladeira-abaixo-12650

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo