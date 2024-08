Fabio Palacio vai às ruas e fala sobre necessidade de novo PS

Fabio Palacio (Podemos, 20) manteve nesta quinta-feira (29) a rotina de conversas com munícipes de São Caetano a fim de ouvir e apresentar propostas para o aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo município. Entre vários temas abordados, teve destaque o plano para ampliação dos atendimentos de emergência, com a construção de um novo pronto-socorro.

Pela manhã, Fabio iniciou agenda na padaria Ben-Hur, no bairro Oswaldo Cruz, onde dialogou com clientes e discutiu projetos para diferentes áreas. “Esse contato com os moradores, logo cedo, foi mais uma oportunidade para compartilharmos nossas ideias de mudança para a cidade e saber quais os problemas que precisamos solucionar”.

Na sequência, o candidato fez uma caminhada pelas ruas do bairro Cerâmica, onde parou para conversar com moradores e comerciantes, que apresentaram demandas para a área de saúde. “Falei sobre a necessidade de construirmos mais um pronto-socorro, para atender especificamente os munícipes de São Caetano, enquanto a UPA atende geral, incluindo quem vem de outros municípios. Chega de puxadinhos. Precisamos ampliar de fato esse serviço de emergência”.

Fabio ainda participou de um podcast junto com o candidato a vice-prefeito, Mario Bohm (Novo) – falaram de projetos para São Caetano –, da inauguração do comitê de campanha do candidato a vereador de sua coligação, Anderson Salgado King (MDB) e de um coquetel na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Caetano, onde se encontrou com outros advogados e expôs propostas para a classe da qual faz parte.