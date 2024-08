Fabio Palacio é oficializado candidato a prefeito de São Caetano

Mais de mil pessoas compareceram neste domingo (4) à convenção que oficializou Fabio Palacio (Podemos) como candidato a prefeito, com Mario Bohm (Novo) de vice. Realizado na Fundação das Artes, o evento contou com a presença da deputada federal Renata Abreu (presidente nacional do Podemos), além de presidentes estaduais, deputados e dos presidentes municipais dos partidos da coligação Por Todos Nós – Podemos, Novo, União Brasil, MDB e PMB. No evento também foi formalizada quase uma centena de candidaturas da coligação à Câmara de Vereadores.

“Esse é um momento histórico para nossa cidade, com tanta gente presente, demonstrando entusiasmo por esse projeto de mudança, que visa preparar São Caetano para o futuro”, disse Fabio ao fim do encontro, propondo uma gestão mais humanizada do Município. “Quero cuidar de gente. Esse não é apenas um slogan político. É um projeto de cuidar pelas pessoas, cuidar de verdade. É investir no que muda a vida das pessoas, muito além de concreto e asfalto”.

Mario também celebrou o sucesso da convenção. “Esse evento foi muito marcante, nessa fase em que entramos agora. Estou muito feliz em estar caminhando com o Fabio, pois isso mostra comprometimento com o futuro de São Caetano. O Novo está junto. Eu estou junto, por um futuro melhor”, declarou o empresário, que abriu mão de candidatura própria por entender que o Município necessita de união em prol de mudança de rumo na gestão pública.