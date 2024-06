Exposição sobre Leonardo Da Vinci chega na Zona Leste de São Paulo

O Shopping Metrô Itaquera apresenta a exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci”, que conta a vida e a obra do maior gênio do Renascimento. A mostra tem entrada gratuita e aborda as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, obras que evidenciam como o artista foi um verdadeiro visionário. É possível visitar a exibição até o dia 30 de junho.

Em um passeio pelas invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci, os visitantes conhecem o legado e o processo criativo do artista italiano, por meio de objetos recriados a partir dos desenhos do artista, painéis, conteúdo audiovisual e podem conhecer os segredos da sua mais famosa obra, Mona Lisa. Em alguns ambientes, o público pode interagir com obras para entender como elas funcionam. A experiência dialoga com a linguagem atual de crianças e jovens.

Nascido em Florença em 1452, Leonardo da Vinci já trazia o espírito genuíno da inovação, tema tão presente na vida contemporânea. Nesta exposição, o público tem a oportunidade de conhecer o vasto e diverso repertório em vários campos da arte e do conhecimento desse gênio do período da Renascença. Da Vinci viveu numa época em que ocorriam intensas transformações que conduziam o mundo à modernidade e foi uma das figuras mais significativas do seu tempo.

Onde Leonardo viveu, com quem se relacionou, como construiu a sua carreira, quais são os mistérios e as histórias em torno de suas obras, como Mona Lisa e A Última Ceia. Tudo isso o público é convidado a compreender ao vivenciar a experiência e conhecer um pouco mais a mente inquieta do homem que lançou as bases para algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna, como o automóvel e o submarino, e que pintou uma das obras de arte mais valiosas e visitadas do mundo, a Mona Lisa.

“Essa é mais uma exposição que nossos clientes podem aproveitar gratuitamente em nosso shopping. Um passeio pela história do Leonardo Da Vinci e suas principais obras históricas. Uma mostra com muito conteúdo educativo para crianças e adultos”, explica Wagner Patrocinio, gerente de marketing do Shopping Metrô Itaquera.

A exposição tem concepção e produção da Manaka Cultural e da EKO.ag, agência de comunicação e entretenimento. “Nesta exposição, apresentamos ao público, de forma leve, divertida e educativa, como Leonardo da Vinci foi um homem revolucionário. Suas invenções se mantêm relevantes até hoje, mais de 500 anos depois de sua morte”, destaca Thiago O Carvalho, curador da exposição.

Serviço: O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci

Data: 30/05 a 30/06

Local: Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-900

Entrada: Gratuita – Resgate do ingresso no app do shopping

Horários de funcionamento do Shopping Metrô Itaquera

Lojas: Segunda a sábado, das 10h às 22h / Domingos e feriados, das 14h às 20h*. *Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h. Praça de Alimentação e Restaurantes: das 10h às 22h (segunda a sábado) / das 11h às 22h (aos domingos)

