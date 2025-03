Exposição relembra a história de Hebe em terminais da EMTU

Atriz, cantora, apresentadora e ícone da televisão brasileira, Hebe Camargo conquistou o carinho do público ao longo de décadas. Em celebração ao Mês das Mulheres, a EMTU homenageia a força e a determinação das mulheres brasileiras com uma exposição fotográfica especial.

Com imagens do acervo pessoal da família e do Arquivo Público do Estado, a mostra revela um lado mais íntimo da apresentadora: momentos descontraídos, nos bastidores, entre amigos, pescando, descalça e ao lado de seus animais de estimação. Além disso, fotos icônicas relembram sua trajetória profissional, rodeada por joias, celebridades e prêmios.

Para o presidente da EMTU, Edilson José da Costa, essa é uma oportunidade única para os passageiros que circulam pelos terminais. “A EMTU sempre buscou oferecer um serviço de qualidade, e o Arte nos Terminais é mais uma forma de proporcionar cultura e entretenimento ao público. Hebe tinha uma alegria e um carisma insubstituíveis, e essa exposição certamente despertará memórias e trará boas conversas entre os passageiros”, destaca. “Contar com a parceria do Arquivo Público do Estado tornou ainda mais rica essa experiência, com fotos do início da carreira, que contam a trajetória de sucesso desta grande mulher e artista brasileira.”, ressalta.

O lançamento contará com diversas ações interativas, incluindo um animador caracterizado como Silvio Santos, adesivos no chão com frases marcantes da apresentadora, distribuição de ímãs de geladeira e um espaço especial onde o público poderá tirar fotos como se estivesse sendo entrevistado por ela.

“Hebe é uma figura que desperta memórias afetivas e ficamos honrados em realizar essa exposição. Oferecer a oportunidade aos passageiros de conhecer ainda mais a trajetória de uma estrela brasileira como ela, é gratificante. As pessoas poderão reviver a história de uma pessoa que dialogava muito bem com o povo brasieliro”, explica Paulo Reis, gerente de marketing da EMTU.

A abertura oficial contará com a presença do presidente da EMTU, Edilson José da Costa, do filho da apresentadora, Marcelo Camargo, e da empresária Lydia Sayeg, amiga pessoal de Hebe e curadora da exposição, responsável pelo Legado Hebe, ao lado de Marcelo Camargo e Evaldo Pereira.

Um legado que permanece vivo

Marcelo Camargo destaca que a exposição em um terminal de ônibus está alinhada com os valores de sua mãe. “Minha mãe amava seu público e, com certeza, ficaria feliz de ser lembrada em um local onde tantas pessoas passam para ir trabalhar e seguir com suas vidas”, afirma.

Para ele, o maior legado de Hebe é despertar sentimentos positivos nas pessoas. “Ela é eterna, e as fotos nos terminais são a prova de que sua memória continua viva”, diz, ressaltando que a interação com as imagens tornará o dia dos passageiros mais especial.

Segundo Lydia Sayeg, a curadoria buscou selecionar imagens que representassem bem a essência da apresentadora. “Ela sempre será a estrela que ilumina nossos caminhos. Nada mais justo do que brilhar em um terminal de ônibus, onde começam e terminam infinitas viagens todos os dias”, comenta.

40 imagens exclusivas

Hebe nasceu em 8 de março de 1929 e faleceu em 29 de setembro de 2012, deixando saudades em seu público e um vazio no seu icônico sofá branco. Para manter viva sua memória, a exposição traz 40 imagens exclusivas, cuidadosamente selecionadas para essa homenagem inédita.

A exposição estreia no Terminal Metropolitano Vila Yara nesta quinta-feira (20) e percorrerá outros terminais nos próximos meses, levando cultura e emoção aos passageiros do transporte metropolitano.