Silvia Abravanel homenageia Hebe Camargo em documentário especial no Dia Internacional da Mulher

Neste sábado, 8 de março, o Brasil celebra o 96º aniversário da icônica apresentadora Hebe Camargo, que deixou um legado indelével na televisão brasileira antes de falecer em 2012. Em uma entrevista concedida à CARAS Brasil, Silvia Abravanel, também apresentadora e filha do renomado comunicador Silvio Santos, compartilhou sua admiração por Hebe e refletiu sobre a importância de seu trabalho.

Silvia foi convidada para apresentar as chamadas de uma exibição especial do documentário “Hebe, a Cara da Coragem”, que será veiculado neste final de semana pelo SBT. Para ela, essa ocasião representa um misto de gratidão e emoção ao relembrar a trajetória inspiradora da artista. “Hebe sempre foi autêntica, batalhadora e antenada. Sua essência era única e ela realmente se destacava como uma mulher incrível”, destacou Silvia.

Em suas palavras, Silvia enfatizou os ensinamentos que Hebe deixou para todas as mulheres. “Ela nos ensinou a sermos múltiplas em uma só: sempre de cabeça erguida, enfrentando os desafios da vida com dignidade e alegria. Acredito que devemos nos posicionar sobre tudo, mantendo nossa classe e educação”, afirmou.

A apresentadora ainda rememorou um momento especial que viveu ao lado de Hebe. O encontro ocorreu no antigo Teatro Silvio Santos, onde levou sua avó Nina para assistir a um programa que contou com a participação da famosa Xuxa Meneghel e suas paquitas. “Lembro-me claramente do momento em que ela me cumprimentou nos bastidores. Seus olhos brilhavam e ela me elogiou com um sorriso acolhedor e um abraço apertado. Era visível o carinho que ela tinha por mim”, relembrou Silvia emocionada.

Para marcar o Dia Internacional da Mulher e homenagear o legado de Hebe Camargo, o SBT exibirá o documentário “Hebe, a Cara da Coragem” com apresentação de Silvia Abravanel. O filme estará disponível para streaming na íntegra no SBT+. Essa iniciativa reafirma a relevância da figura de Hebe como símbolo de força e coragem para as mulheres brasileiras.