Exposição “Para Falar de Amor” no antigo Noviciado do Ipiranga acontece até 6 de outubro em SP

O Antigo Noviciado Nossa Senhora das Graças, das Irmãs Salesianas, no bairro do Ipiranga, na capital paulista, abre suas portas após 15 anos fechado, convidando o público a vivenciar a exposição “Para Falar de Amor”. A mostra está aberta ao público de todas as idades até 6 de outubro, com entrada gratuita mediante reserva no link: https://www.ingresse.com/kura-exposicao-para-falar-de-amor.

Sob a realização do Kura, por Kauê Fuoco, e curadoria do artista Saulo di Tarso, esse icônico edifício histórico de São Paulo ressurge como um palco de imersão na arte contemporânea. Mais de 70 artistas, entre expositores e performers, exploram temas universais como o amor e a fé, através de uma diversidade de técnicas e estilos.

O público terá a oportunidade de explorar a inédita obra “Sincronicidade”, que apresenta uma coleção de narrativas do artista e curador, abordando 20 anos de experiências pessoais e artísticas e culminando na plataforma Kura. Entre as peças, estão obras de sua coleção e contribuições de outros colecionadores, como o advogado suíço Gian Andrea Danuser.

Ainda entre as coleções expostas, estarão artistas estrangeiros como Otto Müller, Trudi Demuti, Hannes Bossert, Stefan Sadkowski, Milena Ehrensperger, Pjotr Kraska, Alexander Tuchacek, Krisztian Frey, Fred Engelbert Knecht e Joseph Beuys. Representando o Brasil, a mostra contará com trabalhos de Paulo Nazareth, Cildo Meireles, Paulo Bruscky, Gerald Thomas, Aparício Basilio, Sidney Amaral, Koellreutter, Di Cavalcanti, Hugo Adami e Alfredo Volpi.

Entre os artistas contemporâneos, destaca-se Francisco Silva Aka Nunca, conhecido por combinar gravura histórica com grafite nas ruas de São Paulo. Sua participação marca o retorno após uma pausa de cinco anos, durante a qual esteve afastado da cena artística global. Reconhecido por seus murais na Avenida 23 de Maio e por seu trabalho em descolonização e ancestralidade, Nunca é um dos artistas mais influentes de sua geração.

Além disso, em vez de narrativas românticas, a mostra apresenta expressões artísticas que destacam o amor como uma ação e estrutura da vida, incentivando a reflexão sobre novos caminhos além da polarização social recente. Destaque para a obra de Lau Guimarães, que há décadas incorpora a palavra “carinho” em diversos contextos urbanos. “Ademais, a presença de cada pessoa será levada ao status de arte. Será um espaço onde cada artista, cada visitante, poderá falar, em algum momento, o que é a fé, o que é o amor, o que é sincronicidade”, completa.

Serviço

Exposição Para Falar de Amor

Até 6 de outubro. Entrada gratuita.

Reserva de ingresso no link: https://www.ingresse.com/kura-exposicao-para-falar-de-amor.

Para todas as idades.

Antigo Noviciado Nossa Senhora das Graças

Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 176 – Ipiranga

instagram: @kura.te