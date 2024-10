Exposição nacional de cavalo mangalarga volta à capital paulista

Depois de 16 anos, a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga está de volta à capital paulista, de forma definitiva, e com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), a SAA pretende, entre as ações, desenvolver um Termo de Cooperação para apoiar as atividades no âmbito do Mangalarga, entre elas a entrada da associação para a Câmara Setorial de Equideocultura, promovendo os eventos do setor no parque na capital.

O retorno ao berço da equinocultura brasileira, no Parque da Água Branca, no dia 27 de setembro, faz parte das celebrações dos 90 anos da ABCCRM. O secretário executivo de Agricultura e Abastecimento de SP, Edson Fernandes, visitou a exposição na quinta-feira (03/10) e, na oportunidade, entregou um dos prêmios ao criador do cavalo vencedor da prova. “É de extrema importância que a exposição retorne à capital, onde tudo começou há 90 anos. A SAA tem apoiado o setor e vai promover ainda mais eventos que resgatem as origens e celebrem o Mangalarga”, enfatiza.

Para o presidente da ABCCRM, Fernando Tardiol, a volta da Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga à capital paulista é um marco significativo para a associação e para todos os criadores da raça. “Celebrar os 90 anos da ABCCRM neste evento reafirma o nosso compromisso com a tradição e a excelência do Mangalarga, além de fortalecer nossa presença no setor e promover a troca de conhecimentos entre os criadores. Estamos entusiasmados com as parcerias estabelecidas e o apoio da Secretaria de Agricultura, que são essenciais para o desenvolvimento contínuo da equinocultura em nosso estado”, comenta.

Vale lembrar que o Parque da Água Branca já foi sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP e, na época, as provas do cavalo mangalarga aconteciam no local, sendo de grande importância histórica para ambas entidades.

A exposição, que acontece de 27 de setembro a 06 de outubro, revive as tradições do cavalo Mangalarga, que possui diversas características, entre elas, a marcha batida, sendo um cavalo muito utilizado em provas de conformação, provas de marcha, enduro, cavalgadas e até mesmo para salto.

Passaporte equestre

A Secretaria de Agricultura encaminhou à Assembleia Legislativa de SP um projeto de lei que cria o Passaporte Equestre, uma alternativa ao Guia de Trânsito Animal para o transporte de animais. Com o passe, o criador poderá movimentar seus rebanhos de equinos para áreas livres por todo o período de validade dos exames necessários e do atestado de vacinação.