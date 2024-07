Exposição “Missão Marte” oferece experiência imersiva em SP

Já imaginou ver de perto objetos que estiveram a milhões de quilômetros de distância da Terra e participar, por um dia, de uma missão espacial? Essa é a proposta da exposição interativa Missão Marte, organizada pela International School em parceria com o Kennedy Space Center – KSCIA, no Shopping West Plaza, em São Paulo. Em cartaz até 30 de novembro, a exposição é gratuita e destinada a crianças e jovens de 7 a 17 anos, com visitação aberta para famílias e excursões escolares. Durante todo o mês de julho os horários serão dedicados exclusivamente para o público geral para comemorar o mês das férias com muita diversão para toda a família.

A experiência imersiva ocupa 300m² do shopping e é dividida em dois ambientes. O primeiro espaço é aberto, sem necessidade de agendamento, e oferece uma visita guiada por artefatos trazidos do Kennedy Space Center, em Orlando (EUA), um dos maiores centros espaciais do mundo.

“Quando criamos o projeto ‘Missão Marte’, queríamos que fosse um passeio educativo, mas que fizesse sentido tanto para as escolas como para as famílias. Então a exposição tem um perfil pedagógico, mas é uma opção de lazer para o fim de semana também. A ideia é que crianças e adultos possam aprender brincando”, explica Ulisses Cardinot, CEO da International School e idealizador do projeto.

Na lista de objetos expostos destacam-se peças autografadas por Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua; uma réplica do capacete de Alan Shepard; um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela Nasa que está atualmente na superfície de Marte.

Neste ambiente também estão disponíveis totens interativos com games sobre o espaço, simuladores de realidade virtual que permitem com que o visitante sinta na pele a experiência dos astronautas, além de itens dos bastidores das missões espaciais, como o manual utilizado nas viagens à Lua.

Uma das novidades desta temporada é que, além da experiência bilíngue, adultos e crianças podem aproveitar essa programação totalmente em inglês. Para o público em geral, a sessão na língua inglesa ocorrerá sempre às terças, às 20h. As excursões escolares podem escolher se desejam a experiência em português ou em inglês.

No segundo ambiente, os jovens colocam a mão na massa em um espaço interativo com atividades temáticas sobre o espaço – a cada mês, uma nova dinâmica será apresentada. Em julho, a exposição terá uma programação especial de férias, chamada “Paper Rockets”, convidando os visitantes a criarem e customizarem os seus próprios foguetes utilizando abordagens da metodologia STEAM – que na tradução para o português é a sigla para Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Para participar dessas atividades, que contam com duração aproximada de uma hora e meia, responsáveis de crianças e jovens de 7 a 17 anos devem realizar o agendamento online e gratuito por meio deste link.

SERVIÇO

Missão Marte da International School

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping West Plaza – Av. Francisco Matarazzo, s/n – Água Branca, São Paulo – Bloco A, Piso 2

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta: das 10h às 22h

Sexta: das 10h às 17h

Sábado: das 19h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Entrada Gratuita – com agendamento

Agendamento e mais informações: Link