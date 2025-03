Exposição “Memória Paulistana” retrata pontos históricos de São Paulo no Sindi Clubes SP

A exposição “Memória Paulistana“, realizada na sede do Sindi Clubes SP na noite do último dia 10 de março, reuniu amantes da arte e da história para uma imersão na arquitetura e na memória da cidade de São Paulo. Com obras produzidas pela artista Cristiane Carbone, a mostra encantou o público ao retratar construções icônicas da capital paulista em pinturas que impressionam pela riqueza de detalhes e precisão técnica.

“Receber essa exposição em nossa sede foi uma honra. Cristiane Carbone tem um talento singular para capturar a essência da cidade e nos convidar a refletir sobre o passado e o presente de São Paulo. A preservação da nossa história é fundamental para manter viva nossa identidade cultural”, afirmou Sérgio Nabhan, presidente do Sindi Clubes SP.

A exposição compartilhou um pouco da trajetória de mais de 32 anos de dedicação à arte da artista Cristiane Carbone, com um verdadeiro tributo ao patrimônio histórico paulistano. Os convidados tiveram a oportunidade de conhecer de perto suas inspirações, técnicas e o impacto de suas obras, que já foram expostas em locais renomados como a Catedral da Sé e o Comando Militar do Sudeste.

Os quadros exibiram diferentes períodos da cidade, desde 1862, quando começaram os primeiros registros fotográficos, até os dias atuais, permitindo ao público uma viagem visual pelas transformações arquitetônicas de São Paulo. A artista reforçou seu compromisso com o resgate histórico através da arte. “Meu objetivo sempre foi retratar a evolução da cidade e valorizar sua riqueza cultural. Ver tantas pessoas interagindo com as obras e compartilhando memórias só reforça a importância desse trabalho”, disse.

A exposição também estimulou debates sobre o impacto das mudanças urbanas na identidade paulistana, promovendo um espaço de diálogo e reflexão entre os visitantes e reforçando o compromisso do Sindi Clubes em valorizar e fomentar a cultura dentro do universo associativo.

SOBRE A ARTISTA

Cristiane Carbone

Cristiane Carbone nasceu em Santo André, São Paulo, em 1973. Iniciou os estudos de desenho artístico em 1990, na Escola Oficina de Artes de Santo André, local onde teve o primeiro contato com a tinta a óleo, e a partir de 1994 passou a dedicar seus estudos inteiramente à pintura com tinta a óleo sobre tela. Possui um estilo clássico de pintura, retratando a arquitetura de diversas cidades do país. Nos últimos anos vem se destacando ao retratar a cidade de São Paulo. No ano de 2019 realizou uma série de aquarelas retratando espaços de cultura da cidade Mauá, como a Casa do Hip Hop, o Teatro Municipal de Mauá e o Céu das Artes do Pq. das Américas, pinturas que vieram a estampar cartões postais.