Sindi Clubes SP promove exposição gratuita que destaca pontos icônicos da cidade

O Sindi Clubes SP – Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – realiza no próximo dia 10 de março, às 19h30, a exposição “Memória Paulistana”, da artista Cristiane Carbone, que retrata construções icônicas da cidade de São Paulo a fim de preservar a história e memória da capital. O encontro é gratuito e acontece na sede do Sindi Clubes (Av. Indianópolis, 668 – Moema).

“É uma grande satisfação para o Sindi Clubes receber a exposição da artista Cristiane Carbone em nossa sede. Suas obras, que retratam construções icônicas de São Paulo, são uma verdadeira homenagem à história e à memória da nossa cidade. Preservar e valorizar o patrimônio cultural é essencial para fortalecer nossa identidade, e essa exposição nos convida a refletir sobre a importância da arquitetura e das paisagens urbanas que marcaram gerações. Convidamos todos a prestigiar essa mostra e se conectar com a riqueza histórica e artística de São Paulo”, declara Sérgio Nabhan, presidente do Sindi Clubes.

A exposição “Memória Paulistana” é composta por um compilado de pinturas que ressaltam a arquitetura de marcos importantes da cidade e as respectivas influências históricas no seu desenvolvimento. As obras retratam momentos históricos e perspectivas diferentes desses marcos, com imagens datadas a partir de 1862, época em que se iniciaram os registros fotográficos da cidade, até a atualidade, percorrendo os períodos colonial, imperial e republicano.

A artista tem por objetivo mostrar as grandes transformações ocorridas ao longo dos anos nos principais monumentos históricos da capital, dentre eles as igrejas católicas. Sua pintura, feita de óleo sobre tela, é conhecida por parecer-se com uma fotografia, dada a perfeição de seus traços.

“Sempre fui apaixonada pela arquitetura paulistana e fomentar o resgate histórico e cultural e revelar a História em forma de arte é algo que me enche de alegria. O projeto surgiu no momento em que percebi as constantes mudanças da cidade e a falta de registro desses acontecimentos. Resgatar e registrar esses fatos são essenciais para manter o legado histórico das novas gerações”, afirma Cristiane Carbone.