Exposição Interativa “Super Games” é destaque no Shopping Interlagos

Desde os primórdios da era dos videogames, a magia do universo digital encanta gerações ao redor do mundo. E o Shopping Interlagos, um dos principais complexos de compras e lazer da Zona Sul de São Paulo, traz para os amantes de todos os tipos de jogos, a oportunidade de reviver essa magia na Exposição Interativa Super Games, que fica em destaque entre os dias 5 e 30 de junho, gratuitamente.

A Exposição Super Games é mais do que uma simples viagem no tempo, é uma celebração da história dos videogames, desde os clássicos e inesquecíveis até os mais modernos e avançados do mercado. Em uma área especialmente montada na Praça de Eventos do Shopping Interlagos, os visitantes poderão experimentar uma ampla variedade de consoles, desde os icônicos Atari até os mais recentes da Playstation. Essa é uma oportunidade única para matar a saudade dos jogos da infância e descobrir as maravilhas dos jogos contemporâneos.

Além dos consoles disponíveis para o público jogar e se divertir, a exposição também oferece experiências únicas, como o emocionante jogo de dança Game Dance, em que os competidores disputam quem faz a melhor coreografia. Há também o novo sucesso Beat Saber, estações de realidade virtual e até mesmo um controle gigante, proporcionando uma verdadeira imersão a esse universo, garantindo uma ótima recordação e registros.

O melhor do mundo gamer está no Shopping Interlagos!

Serviço:

Exposição Super Games – Shopping Interlagos

Datas: 05 a 30 de Junho

Local: Praça de eventos

Endereço: Av. Interlagos, 2.255 – Interlagos – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: Todos os dias da semana, das 10h às 22h

Lojas: das 10h às 22h

Lojas: aos domingos e feriados opcional das 14h às 20h