Exposição imersiva de Tarsila do Amaral na Estação Oscar Freire, em São Paulo

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, amplia suas iniciativas culturais nas estações de trens e metrô com o lançamento de uma exposição em homenagem a Tarsila do Amaral, uma das mais influentes artistas brasileiras do século XX. A partir de 16 de julho, a Estação Oscar Freire, da Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, receberá uma mostra imersiva e inclusiva dedicada à vida e obra da principal pintora modernista brasileira, realizada pelo Instituto CCR.

Como parte do Projeto Centenários, iniciativa que visa celebrar e disseminar o legado de importantes artistas representativos da grande diversidade cultural brasileira, a exposição apresenta a produção artística de Tarsila do Amaral, pintora modernista, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora. A exposição traz painéis com várias obras da artista em diversos pontos da estação, como “Autorretrato (Manteau Rouge)”, “São Paulo e “Gazo”, quadros que marcaram a trajetória de Tarsila.

Focando especialmente no período de 1922 a 1923 da vida da artista, a exposição contará com um ambiente “instagramável” e uma instalação inspirada na obra “As Margaridas de Mário de Andrade”, em referência a uma surpresa preparada pelo poeta Mário de Andrade para Tarsila. A mostra tem abordagem inclusiva, trazendo vídeos em Libras, textos em Braille e fonte ampliada, narração, audiodescrição e quadros táteis, garantindo que todos os visitantes possam desfrutar plenamente a experiência.

“Tarsila do Amaral foi uma pessoa à frente do seu tempo. Homenagear a sua vida e sua produção artística representa celebrar a riqueza da cultura brasileira, a disrupção, a inovação e a luta pela igualdade de gênero na sociedade. Ao realizarmos essa exposição, totalmente gratuita, democratizamos o acesso à sua obra e levamos ao público os valores que a figura da Tarsila representa, contribuindo para perenizar o seu legado”, afirma o CEO do Grupo CCR, Miguel Setas. A Companhia também patrocinou recentemente a temporada carioca do musical “Tarsila, a brasileira”, estrelado por Claudia Raia.

“É com imensa alegria e gratidão que vejo o legado de minha tia-avó, Tarsila do Amaral, ser celebrado de maneira tão grandiosa e acessível. A iniciativa do Grupo CCR de promover ações culturais que homenageiam a vida e obra de Tarsila é um verdadeiro presente para todos nós. A exposição na Estação Oscar Freire é uma forma maravilhosa de manter viva a memória e a importância de Tarsila para a arte brasileira. A inclusão de recursos de acessibilidade na exposição é um passo significativo para garantir que todos possam apreciar e se conectar com a obra da artista. Agradeço ao Grupo CCR por essa homenagem e por seu compromisso em democratizar o acesso à cultura, permitindo que mais pessoas conheçam e se inspirem na trajetória de Tarsila do Amaral. Que essas ações culturais continuem a fortalecer nossa identidade e a enriquecer a vida de todos que têm a oportunidade de vivenciá-las”, afirma Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta da artista.

Projeto Centenários

O Projeto Centenários é uma realização do Instituto CCR com o objetivo de aproximar os 3 milhões de clientes dos trens, metrôs, VLT e barcas operados pelo Grupo CCR do legado de grandes expoentes das artes brasileiras que estejam completando ou tenham completado o seu centenário.

Atualmente, a Linha 4-Amarela da Via Quatro leva ao público duas exposições. Uma homenageia Cândido Portinari na estação Higienópolis-Mackenzie, explorando a trajetória do artista e suas obras. Portinari, que completaria 121 anos em 2024, é um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos, conhecido por quadros como o “O Lavrador de Café” e os painéis “Guerra e Paz”, expostos na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque (EUA).

Já na Estação Faria Lima, o tema da mostra é Tomie Ohtake, artista plástica que é uma das principais representantes do abstracionismo informal no Brasil. Em novembro de 2023, Tomie, imigrante japonesa naturalizada brasileira que descobriu a sua vocação artística aos 39 anos de idade, celebraria o seu aniversário de 110 anos.

“Transformar nossas infraestruturas de mobilidade em espaços de valorização das artes está em linha com o nosso compromisso de democratizar acesso à cultura e à educação. Estamos ressignificando a jornada dos nossos clientes da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, levando uma experiência cultural para as estações. Com a mostra de Tarsila, vamos conectar as pessoas a uma figura que deixou impacto duradouro na sociedade brasileira “, afirma a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

Investimento do Instituto CCR em cultura

O Grupo CCR assumiu o compromisso de investir R$ 750 milhões em iniciativas de impacto social até 2035. Essas ações têm ampliado o acesso de milhões de pessoas a equipamentos culturais nas cidades brasileiras, contribuindo para a valorização e preservação da cultura nacional.

Desde a sua fundação, em 2014, o Instituto CCR já destinou cerca de R$ 300 milhões a projetos sociais, beneficiando mais de 18 milhões de pessoas em mais de 430 municípios de todo o País. Atualmente, a atuação da entidade é focada nos pilares de Educação & Cultura, Mobilidade & Cidades Sustentáveis e Saúde & Segurança.

No pilar da cultura, por meio do Instituto CCR, o Grupo CCR vem se consolidando como um dos principais patrocinadores de museus no Brasil, viabilizando a oferta de entradas gratuitas no Museu da Língua Portuguesa (SP) e no Instituto Tomie Ohtake, no Museu do Amanhã (RJ) e na Fundação Casa Jorge Amado (BA).

Serviço

Exposição Projeto Centenários – Tarsila do Amaral

Data: a partir do dia 16 de julho de 2024

Horário: das 04h40 à meia-noite, todos os dias

Local: Estação Oscar Freire – Linha 4–Amarela, operada pela ViaQuatro / São Paulo, SP.