Exposição do MIS tem entrada gratuita no fim de semana do aniversário de São Paulo

Os fãs de cinema têm uma última oportunidade para conferir a exposição “O cinema de Billy Wilder”, em cartaz no MIS até o dia 26 de janeiro. E o melhor: em comemoração ao aniversário de São Paulo, o Museu oferece entrada gratuita nos dias 25 e 26! Na ocasião, os ingressos poderão ser retirados apenas na bilheteria física do MIS, no dia da visita.

A exposição “O cinema de Billy Wilder” homenageia o diretor de clássicos como Crepúsculo dos deuses e Quanto mais quente melhor. A mostra inédita, concebida inteiramente pelo MIS, tem curadoria do diretor-geral do Museu, André Sturm, e traz recriações de cenários e um panorama dos trabalhos mais influentes do cineasta, convidando os visitantes a mergulhar na piscina de Norma Desmond, dançar com Marilyn Monroe, tramar golpes de indenização no cinema noir, desvendar casos de tribunal concebidos por Agatha Christie, escapar do inferno número 17 e se render aos encantos de Sabrina.

A exposição faz um percurso pela extensa filmografia de Billy Wilder, destacando 13 dos seus 27 longas-metragens, e conta com textos de Ana Lúcia Andrade, especialista na obra do cineasta, autora do livro “Entretenimento inteligente – o cinema de Billy Wilder”. Entre cartazes, fotografias de bastidores, stills de filmes, cenas selecionadas e editadas exclusivamente para a mostra, objetos de cena, figurinos originais usados nas gravações e depoimentos em vídeo de pessoas que conviveram com o diretor, a exposição consegue aproximar o visitante do fazer cinematográfico, ao mesmo tempo que apresenta e instiga o público sobre a trajetória profissional do homenageado.

Serviço

Exposição “O cinema de Billy Wilder” com entrada gratuita

Datas: 25 e 26.01

Horários: sábado (25), das 10h às 20h, e domingo (26), das 10h às 18h (permanência até 1h após o último horário).

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Classificação indicativa: livre

