Exposição do ‘Castelo-Rá-Tim-Bum’ em SP tem nova dada de abertura após incêndio

A abertura da exposição em comemoração aos 30 anos do “Castelo Rá-Tim-Bum” foi remarcada para a próxima sexta-feira (18), no Solar Fábio Prado, região oeste de São Paulo.

O fogo começou por volta de 15h50 do sábado (5) e as chamas foram controladas no fim da tarde. Até abril do ano passado, o local abrigou o Museu da Casa Brasileira. Segundo nota da Fundação Padre Anchieta, as chamas não danificaram a parte interna ou a estrutura do imóvel histórico.

A exposição começaria nessa quinta-feira (10), mas foi adiada em uma semana. Nenhum dos objetos da mostra foram atingidos, apenas a fachada do castelo -de 17 metros de altura- será refeita. A causa do incêndio não foi divulgada.

Neste ano, a série produzida pela TV Cultura completa 30 anos. Para celebrar a data, uma nova temporada da exposição foi montada com 18 cenários, o que totaliza 600 metros quadrados de área expositiva. O projeto inclui salas sobre bastidores do programa e homenagens aos profissionais que construíram todo o projeto do Castelo.

O seriado e o filme homônimo também serão homenageados na 1ª Mostrinha, parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo dedicada à infância e à juventude.

Todas as pessoas que adquiriram ingressos entre os dias 10 e 17 de outubro, devem acessar o site da exposição, realizar um cadastro e clicar no botão “Mudar seu Ingresso”, para optarem por uma nova data ou solicitar o reembolso.

EXPOSIÇÃO CASTELO RÁ-TIM-BUM 30 ANOS

Quando A partir de 18 de outubro. Ter. a sex., das 12h às 20h; sáb. e dom., das 10h às 20h

Onde Solar Fábio Prado – av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, região oeste

Preço R$ 60 (inteira)

Link https://www.expotickets.com.br/expocastelo