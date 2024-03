Exposição “Dia do Grafitti Mauá” une arte urbana e cultura no Mauá Plaza Shopping

O Grupo de Grafitti Dutosca, liderado pelo renomado artista Ueder Alexandre da Silva, em colaboração com o Mauá Plaza Shopping e o coletivo Linguagem Periférica, está preparando uma exibição imperdível para os amantes da arte urbana e da cultura local.

O evento tem como objetivo principal promover a valorização das artes urbanas, destacando a importância do grafitti como expressão cultural e forma de manifestação artística. Além disso, visa fortalecer o cenário cultural da região, oferecendo uma plataforma para artistas locais e emergentes.

A Exposição será aberta ao público de forma gratuita, proporcionando a todos a oportunidade de apreciar o talento e a criatividade dos grafiteiros participantes. Acontecerá entre os dias 15 e 30 de março de 2024, no Mauá Plaza, permitindo que os interessados desfrutem das obras de arte em um ambiente criativo e inspirador.

No Brasil, o Dia do Grafitti é comemorado no dia 27 de março, e esta apresentação é uma maneira de celebrar essa forma única de expressão artística. Com o apoio do Mauá Plaza Shopping e do coletivo Linguagem Periférica, o Grupo de Grafitti Dutosca e o artista Ueder Alexandre da Silva estão ansiosos para compartilhar seu trabalho com a comunidade local e todos os visitantes interessados em explorar o mundo vibrante e diversificado do grafitti.

O espaço sugestivo é uma oportunidade imperdível de mergulhar na cultura urbana e apreciar a arte de uma forma única e cativante. Venha fazer parte deste evento e descubra a riqueza e a originalidade do grafitti brasileiro!

Serviço:

O que: Exposição “Dia do Grafitti Mauá”

Quando: 15 a 30 de março de 2024

Onde: Mauá Plaza Shopping, Av. Gov. Mário Covas Júnior, N°01, Centro Mauá/SP

Horário: Seg. a Sáb. das 10:00 às 22:00 / Dom. e Feriados 14:00 às 20:00

Artistas convidados: Alan, Dimi, Lela e Udr

Entrada: Gratuita