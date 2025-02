Exposição de veículos em miniatura e multicolecionismo reúne entusiastas em Diadema

No próximo final de semana, nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Shopping Praça da Moça, localizado na região do ABC paulista, em Diadema, recebe o “Encontro de Multicolecionismo e Veículos em Miniatura”.

O evento que faz parte do projeto “Formas de Colecionar”, fundado por Carlos Hernani do Conexão Diecast, trará miniaturas de Ferraris, caminhonetes, Kombis, Fuscas e raridades de diversos tamanhos, em escala 1:12 e 1:18, com aproximadamente 19 cm e 25 cm respectivamente.

O encontro ainda contará com bonecos temáticos, funkos, plastimodelismo, action figures, entre outros itens que poderão ser negociados diretamente com os expositores. “Vamos transformar o Shopping Praça da Moça em um paraíso para colecionadores de carros em miniatura e entusiastas. Além da experiência que o encontro promove, as pessoas poderão negociar e compartilhar histórias sobre o mundo do colecionismo”, comenta Carlos Hernani do Conexão Diecast.

“Buscamos sempre proporcionar entretenimento acessível e gratuito aos nossos clientes, por isso, buscamos novidades e eventos que já fazem sucesso entre os nossos frequentadores”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

O Encontro de Multicolecionismo e Veículos em Miniatura acontece na Praça de Eventos das 10h às 22h no sábado, 15/02, e no domingo, 16/02, das 11h às 20h.

Serviço

Encontro de Colecionadores de Veículos em Miniatura.

Data: 15/02 e 16/02.

Horário: das 10h às 22h de sábado e das 11h às 20h de domingo.

Onde: Praça de Eventos.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.