Cinema do Shopping Praça da Moça tem ingressos a partir de R$ 10 até dia 12/02

Entre hoje, 6, até a próxima quarta-feira, 12, a PlayArte Cinemas do Shopping Praça da Moça, em Diadema, no Grande ABC, realiza a “Semana do Cinema”, com ingressos a partir de R$10 (meia entrada) e combo de pipoca e refrigerante a R$29.

Para quem deseja ver uma dobradinha de Selton Mello, o ator que tem brilhado também nas redes sociais pela repercussão do indicado ao Oscar “Ainda Estou Aqui” e “O Auto da Compadecida 2”, os dois longas permanecem em cartaz durante a semana promocional.

Crianças e amantes de animações e live actions também podem aproveitar os valores especiais da semana para assistir “Moana 2”, “Sonic 3: O Filme” e “Mufasa: O Rei Leão”.

Outros filmes como “O Homem do Saco”, “Covil de Ladrões 2” e “Acompanhante Perfeita” também compõem a programação do PlayArte Multiplex Praça da Moça. Para conferir a programação completa de filmes e horários, acesse: https://www.ingresso.com/cinema/playarte-multiplex-praca-da-moca