Exposição de Carros Antigos acontece hoje na Rolex 6 Horas de São Paulo

Começou a aguardada exposição de carros antigos na Rolex 6 Horas de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. O evento traz uma incrível coleção de automóveis clássicos com mais de 30 anos, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo para os amantes de carros.

A área do evento, localizada na área da Fan Zone, conta com mais de 70 veículos históricos, cuidadosamente selecionados por sua excelente conservação e importância histórica.

Destaques da Exposição

Entre os destaques da exposição, estão dois carros franceses históricos: a Willys Interlagos Berlineta e a Turcat Mery 1906. A Willys Interlagos Berlineta, uma cópia brasileira do Alpine francês, é um carro emblemático que fez história nas pistas brasileiras. Pilotado por Luiz Evandro Aguia, o veículo tem um passado glorioso em corridas e estará em exibição para o público apreciar. A Turcat Mery, um carro dourado de pista, também fez história em Interlagos e será uma das grandes atrações do evento.

A exposição de carros antigos é uma celebração da história do automobilismo, reunindo veículos que marcaram épocas e mostrando a evolução do design e da engenharia ao longo das décadas. Em destaque especial, a exposição também contará com diversos modelos de Mustang, em parceria com o Mustang Clube do Estado de São Paulo, celebrando os 60 anos da Ford, uma homenagem a este ícone automobilístico que marcou gerações.