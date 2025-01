Exposição arrecada mais de 1 tonelada de alimentos ao Fundo Social de São Bernardo

Exposição de fuscas realizada no último domingo em São Bernardo reuniu muito mais do que apaixonados por carros antigos. O evento rendeu mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis ao Fundo Social de Solidariedade do município. A primeira-dama e presidente do órgão, Zana Lima, celebrou nesta quarta-feira (22/1) a chegada dos itens doados durante o 11º Encontro de Fuscas, concretizado no São Bernardo Plaza Shopping, em parceria com o Fusca Club Brasil.

A ação concentrou grandes colecionadores e amantes do carro mais popular do País, que tem longa história ligada com São Bernardo. A solidariedade, por sua vez, ultrapassou barreiras, superando expectativas do próprio Fundo Social. A quantidade de alimentos totalizou 1.165,3 quilos, em um só dia, sendo captados pela equipe do Banco de Alimentos da cidade e disponibilizados ao Fundo, mediante assinatura de termo de recebimento. O secretário municipal de Assistência Social, Henrique Kabeça, acompanhou a medida.

“Quando cheguei ao shopping para retirar as doações e vi o volume de alimentos, eu me emocionei. Falei: ‘Meu Deus, quanta gente terá a oportunidade de receber essas doações!’ A doação é um ato de amor. E só quem já passou por necessidade sabe a importância de ver o alimento dentro de casa”, frisou a presidente do Fundo, Zana Lima.

Os alimentos não perecíveis serão revertidos a entidades assistenciais de São Bernardo. A entrega destas cestas, de acordo com a primeira-dama, será efetivada após finalização de outras campanhas que já estão em andamento. “Vamos esperar a arrecadação das outras ações para que a gente tenha uma quantidade ainda maior de cestas e, assim, entregar às famílias de uma só vez”, destacou.

ATRIBUIÇÕES – O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo fomenta e auxilia o desenvolvimento de projetos sociais do município que atendem diretamente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste momento, 45 instituições do terceiro setor estão devidamente cadastradas junto ao órgão.



Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC

Crédito:Omar Matsumoto/PMSBC