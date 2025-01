Tradicional evento Encontro de Fuscas chega a 11ª edição no São Bernardo Plaza Shopping

Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, que acontece anualmente no dia 20 de janeiro, o São Bernardo Plaza Shopping sedia a 11ª edição do tradicional Encontro de Fuscas em parceria com o Fusca Clube do Brasil. No dia 19 de janeiro, das 9h às 14h, colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar e admirar diferentes modelos do automóvel. Além de reunir centenas de exemplares de Fuscas, Kombis, carros antigos e seus apaixonados, também serão comercializados itens como peças e acessórios antigos, adesivos, artesanato e camisetas que seguem o tema do evento. O encontro acontece no estacionamento externo do empreendimento, Acesso D e E.

Outra atração especial é o Horácio, um Fusca 1974 na cor Verde Hippie. Carinhosamente apelidado de Horácio por sua cor e em homenagem ao simpático filhote de dinossauro criado pelo Maurício de Sousa, o modelo foi autografado pelo cartunista, tornando-o único. O carro pertence a Ervin Moretti, organizador do evento, desde 2005. O fusca fica no São Bernardo Plaza Shopping entre os dias 8 e 19 de janeiro, no Piso L1, para fotos.

Ao longo do evento, o shopping também promove uma ação social em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo. A entrada no evento é gratuita, mas os participantes que levarem 2kg de alimentos não perecíveis para doação terão isenção no pagamento do estacionamento até às 14h. Os alimentos arrecadados serão destinados a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“O Encontro de Fuscas já é um ponto de encontro anual dos apaixonados pelo carro aqui no São Bernardo Plaza Shopping. Sediar a 11ª edição desse evento é extremamente gratificante para nós porque é a comprovação de que o nosso público aprecia e sempre prestigia a experiência que nos esforçamos em proporcionar.”, finaliza Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza Shopping.

Serviço

Data: 19 de janeiro

Horário: das 9h às 14h

Entrada gratuita

Local: Estacionamento acesso D e E do São Bernardo Plaza Shopping

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo

Estacionamento gratuito até às 14h – para quem doar 2kg de alimentos não perecíveis