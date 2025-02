Exportação de café sobe 82,7% e garante superávit do agro paulista em janeiro

As exportações de café em janeiro de 2025 no estado de São Paulo aumentaram 82,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a produção de café impulsionou a balança comercial do agronegócio paulista, que manteve-se positiva com um superávit de US$ 1,64 bilhão. Ao todo, o setor exportou US$ 2,16 bilhões no primeiro mês de 2025.

As vendas de café para o exterior representaram 7,7% desse valor e registraram US$ 166,4 milhões. Os dados são do levantamento de dados da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta). Os órgãos são vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

O agronegócio paulista destacou-se mais uma vez na balança comercial do estado de São Paulo. Ao todo, 45,3% das exportações que partiram do território paulista vieram do agronegócio. Confira os principais produtos exportados por São Paulo em janeiro de 2025:

Complexo sucroalcooleiro: 27,8% de participação no agro paulista, com US$ 599,47 milhões (açúcar representando 89,3% e etanol 10,7%);

Sucos: 15,5% de participação, somando US$ 334,41 milhões (99,0% de suco de laranja);

Produtos florestais: 13,1% de participação, com US$ 282,39 milhões (58,6% de celulose e 33,7% de papel);

Carnes: 12,7% de participação, na ordem de US$ 274,09 milhões (82,4% carne bovina);

Café: 7,7% de participação, registrando US$ 166,43 milhões (71,1% de café verde e 25,3% de café solúvel).

Na comparação com janeiro de 2024, destacam-se os aumentos nas exportações de café (+82,7%), sucos (+33,6%), produtos florestais (+27,2%) e carnes (+9,8%). O pesquisador do IEA-Apta Alberto Ângelo indicou que há previsão de aumentar as exportações do complexo sucroalcooleiro a partir de fevereiro: “Houve atraso no plantio no ano passado, provocado pela seca, portanto, a colheita deve se concentrar nos meses de fevereiro e março”.

Participação do estado de São Paulo no agronegócio brasileiro

As exportações paulistas representaram 19,6% do total brasileiro no agronegócio. As importações do setor caíram de 29,2% para 28,3%. Destaque para os grupos de sucos (88,2%), produtos alimentícios diversos (71,5%), produtos de origem vegetal (65,9%) e complexo sucroalcooleiro (54,4%), que mantiveram expressiva participação nas exportações brasileiras.

São Paulo liderou as exportações do agronegócio brasileiro em janeiro de 2025, com 19,6% de participação, seguido por Mato Grosso (13,2%), Minas Gerais (12,3%), Rio Grande do Sul (11,0%), Paraná (10,3%) e Mato Grosso do Sul (6,5%). Esses seis estados somaram 72,9% das exportações totais do setor.