Governo de SP lança programa de incentivo à produção de Café Canephora

Nesta quinta-feira (31/10), em uma ação para fortalecer o setor cafeeiro e impulsionar a economia rural regional, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, lança o Programa Estadual de Incentivo ao Cultivo de Coffea Canephora.

A iniciativa, que visa revitalizar a cafeicultura na região Centro-oeste, Oeste e Noroeste do estado, oferece alternativas para produtores rurais e amplia a competitividade do setor, reafirmando o compromisso estadual com o desenvolvimento agrícola sustentável, emprego e a geração de renda.

São Paulo já foi referência na produção cafeeira no país, como um dos principais estados produtores do café arábica. O programa tem como meta aumentar a produção do estado, incentivando o cultivo de um novo tipo de grão – canephora -, para atender à crescente demanda do mercado interno e internacional, fomentando a inovação, sustentabilidade ambiental e econômica da cafeicultura.

Para isso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Câmara Setorial do Café, atuará, em conjunto com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), além de contar com apoio do setor privado especialmente aqueles colegiados na Câmara Setorial do Café.

“O programa envolve o setor público e a iniciativa privada, aos moldes do que prioriza o governo paulista. Com os pesquisadores e técnicos da SAA e a colaboração do setor produtivo, a expectativa é de uma cafeicultura cada vez mais resiliente, com produtores com sustentabilidade ambiental e financeira e adaptada às mudanças climáticas“, afirma o secretário Guilherme Piai.

Segundo o Coordenador das Câmaras Setoriais, José Carlos de Faria Junior, com um modelo de gestão participativa, em parceria com o setor privado, o programa Coffea Canephora SP pretende ser uma referência nacional em políticas públicas, incentivando a produção sustentável de café, assegurando uma governança eficiente e fortalecendo a integração entre os diversos elos da cadeia produtiva e entidades do setor.

Confira as diretrizes do Programa Estadual de Incentivo ao Cultivo de Coffea canephora no Estado de São Paulo:

Validar e difundir tecnologias relacionadas ao cultivo do Coffea canephora, adaptadas às condições edafoclimáticas, especialmente do Oeste Paulista;

Estimular a produção de mudas de alta qualidade genética e fitossanitária, garantindo a sustentabilidade dos cultivos;

Implementar vitrines tecnológicas e áreas piloto em localidades estratégicas, visando demonstrar práticas recomendadas e resultados obtidos;

Capacitar técnicos e produtores rurais por meio de palestras, treinamentos, dias de campo e outros eventos de transferência de conhecimento;

Promover parcerias público-privadas, incentivando a participação de empresas dos setores de torrefação, solubilização, máquinas, implementos, irrigação e comercialização.

Canephora

O café Canephora (conilon e robusta) é uma das duas principais espécies de café cultivadas, comercialmente, ao lado do café arábica. O Canephora representa cerca de 40% da produção mundial de café. Os maiores produtores de Canephora são o Vietnã, seguido de países como Brasil, Indonésia, Índia e Uganda. O Vietnã lidera o mercado global de exportação de robusta, com grande parte destinada à produção de café instantâneo.

Embora o Brasil seja mais conhecido pelo café arábica, a produção de Canephora vem crescendo, especialmente nos estados do Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Aproximadamente 30% da produção de café no Brasil é de Canephora. O ES responde por cerca de 65% do Canephora produzido no Brasil, seguido por RO e BA e agora, a partir desse Programa, São Paulo poderá a médio prazo começar a figurar nessa estatística.

A demanda por café Canephora vem crescendo em âmbito mundial, especialmente para o mercado de café solúvel e como base para blends de café, devido a sua característica de proporcionar uma bebida mais encorpada e com menos acidez. Atualmente, o preço pago ao produtor está próximo do preço do café arábica e com sua produtividade superior torna-se um bom negócio e uma oportunidade para os produtores rurais paulistas.

Benefícios

O Canephora é mais adaptado a climas mais quentes e úmidos, tendo um bom desempenho em regiões com essas condições, como o oeste paulista. Em média, o Canephora tem uma produtividade 60% maior, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

PROGRAMAÇÃO DE LANÇAMENTO PROGRAMA COFFEA CANEPHORA SP

Data: 31 de outubro de 2024, às 14h

Local: Instituto Biológico

Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana, São Paulo

14h às 14h30: Recepção e abertura

14h45 às 15h00: Plantio de mudas

15h às 15h30: Coffee

15h30 às 15h45: Resolução do Programa – Raquel Nakazato Pinotti, pesquisadora científica e assessora das Câmaras Setoriais e Temáticas do Agro/SP

15h45 às 16h00: Parcerias Público-Privadas – Luiz Antonio Vizeu, Relações Institucionais da Indústrias Colombo

16h00 às 16h30: Desafios e conquistas na produção paulista do café Canephora – Fernando Takayuki Nakayama, pesquisador científico da APTA Regional

16h30 às 16h45: Qualidade e Mercado de Canephora Especial São Paulo – Camila Arcanjo, Q-Grader, Sindicafé-SP

16h45 às 17h: Números do café Canephora – Celírio Inácio da Silva, diretor executivo da ABIC