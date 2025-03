Exporta SP: capacitação de empresas para o mercado internacional

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) anunciou uma nova iniciativa para capacitar 150 micro, pequenas e médias empresas, bem como startups e produtores rurais que desejam expandir suas operações para o mercado internacional. O programa, denominado Exporta SP, é gerido pela InvestSP, a agência responsável pela promoção de investimentos no estado. As inscrições para a primeira turma deste semestre foram prorrogadas até o dia 21 de março e estão abertas a empreendedores de todas as regiões e setores do Estado, que podem se inscrever por meio do site da InvestSP.

Com a inclusão dessa nova turma, o programa Exporta SP terá capacitado mais de 1.300 empresas desde sua criação. Ao longo de quatro meses, os participantes irão participar de 20 aulas coletivas ministradas por profissionais da InvestSP e da Fundação Instituto de Administração (FIA). Este treinamento é oferecido gratuitamente aos inscritos.

As aulas são totalmente online e, após o período de capacitação, os empreendedores contarão com o acompanhamento de especialistas por até dois anos. O programa visa não apenas aumentar a competitividade e o faturamento das pequenas empresas, mas também garantir a segurança dos negócios ao acessarem mercados internacionais. Isso proporciona aos empreendedores novas habilidades e a possibilidade de diversificar suas fontes de receita.

Além das aulas coletivas, o Exporta SP oferece mentorias individuais, permitindo que os pequenos empresários discutam as necessidades específicas de seus negócios com especialistas em áreas cruciais para a internacionalização, como definição de preços, inteligência comercial, marketing, contratos internacionais, logística e vendas.

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) revelam que mais de 40% das empresas brasileiras que exportam – cerca de 13 mil – estão localizadas no estado de São Paulo. A estimativa da InvestSP indica que três em cada quatro dessas empresas são micro, pequenas ou médias. Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, ressaltou: “Ao investir na capacitação empreendedora, buscamos incentivar os pequenos negócios a explorar novos mercados e impulsionar o desenvolvimento econômico que gera emprego e renda, uma diretriz fundamental do governador Tarcísio de Freitas”.

Rui Gomes, presidente da InvestSP, também destacou a relevância dos pequenos negócios no cenário econômico brasileiro: “Essas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos gerados no país e representam quase metade das empresas exportadoras. Capacitar esses empreendedores e abrir novos mercados está diretamente relacionado à nossa missão de promover desenvolvimento econômico em São Paulo”.