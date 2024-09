Expo CIEE 24 vai oferecer 40 mil vagas de estágio e aprendizagem

A Expo CIEE 24, maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, vai oferecer aproximadamente 40 mil vagas de estágio e aprendizagem. O evento acontece entre os dias 12 e 14 de setembro no pavilhão Amarelo do Expo Center Norte.

No espaço, os cerca de 60 mil visitantes poderão realizar o cadastro no portal do CIEE, tirar dúvidas e serão encaminhados para uma das oportunidades. O Espaço ‘Vagas’, historicamente um dos mais movimentados da Expo CIEE, contará com 60 posições de atendimento personalizado e os visitantes serão atendidos por ordem de chegada.

Quem passar pelo evento terá oportunidade de realizar uma verdadeira imersão no futuro do mundo do trabalho, isso porque a Expo CIEE 2024 aliará entretenimento, capacitação e orientação acadêmica e profissional. Entre os serviços oferecidos, estão o espaço de “Vocação Profissional”, a “Oficina de Currículo” e “Simulação de Entrevistas de Emprego”.

O Palco Principal, por sua vez, terá 18 horas de conteúdo. Entre os nomes já confirmados, estão a apresentadora da CNN, Mari Palma, o ex-BBB e professor de Geografia, João Pedrosa, a atriz, apresentadora e internacionalista brasileira, Fernanda Concon e a artista sino-brasileira, Carol Wang.

Ao marcarem presença, os visitantes ganharão certificado de horas complementares.

Para participar da feira, os interessados deverão realizar a inscrição no portal https://www.expociee.com.br/ e fazer o download do aplicativo “Expo CIEE”. Além de uma ferramenta de apoio, com horário das palestras, expositores e informações gerais, a plataforma contará com ações de gamificação em que os visitantes terão tarefas e poderão concorrer a um iPhone 15.

De acordo com Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, o evento será uma verdadeira imersão para os interessados em uma vaga de estágio e aprendizagem. “Temos acompanhado de perto os obstáculos dos jovens para ingressar no mundo do trabalho, e, na Expo CIEE, eles terão a oportunidade de conversar, aprimorar o currículo e buscar oportunidades adequadas para o perfil e nível escolar”, conta.

Serviço

Expo CIEE 2024

Endereço: Pavilhão Amarelo | Expo Center Norte (Rua Galatea, 62 – Carandiru)

Data e Horário: 12 a 14 de setembro, entre 09h e 18h

Inscrições gratuitas no portal: https://www.expociee.com.br/