Expo CIEE 24 contabiliza 50 mil inscritos

A Expo CIEE 24, maior evento gratuito jovem da América Latina, voltou ao formato presencial e contabilizou mais de 50 mil inscritos, entre estudantes e jovens da cidade de São Paulo, região metropolitana e visitantes dos demais estados com acesso remoto às palestras do Palco Principal e ao espaço “Vagas CIEE”. O evento contabilizou a participação de mais de 27 mil pessoas e disponibilizou 24 horas de conteúdo entre os dias 12 e 14 de setembro.

No pavilhão Amarelo, do Expo Center Norte, os jovens e estudantes puderam iniciar a visitação a partir de uma trilha de conhecimento, com três áreas estruturadas preparadas para auxiliar na compreensão do mundo do trabalho. Começando com a “Vocação Profissional”, seguida de “Construindo o seu LinkedIn”, e, por fim, “Simulação de Entrevista”.

Ao final do percurso, os visitantes tiveram a oportunidade de se candidatar para uma das mais de 40 mil oportunidades disponíveis no espaço “Vagas CIEE”. Foram encaminhados 506 jovens e estudantes para oportunidades em órgãos públicos e 1.164 realizaram prova on-line em uma das salas reservadas da Expo CIEE. O evento ainda abrigou 122 entrevistas para processos seletivos de empresas parceiras.

Segundo Rodrigo Dib, superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, o evento quebrou paradigmas em relação ao comportamento dos jovens. “Todos os dias nós somos impactados com notícias que os jovens não querem nada e eu discordo completamente. Como nós pudemos presenciar ao longo da Expo CIEE, eles estão sim interessados, mas precisam de auxílio e ferramentas que os conectem ao mundo do trabalho, em um formato que dialoga com quem ele é, essa foi a Expo CIEE”, conta.

Entretenimento

O conhecimento se aliou ao entretenimento e, durante o evento, a Arena de Robótica promoveu competições entre robôs, o Palco CIEE e os estandes dos patrocinadores reuniram batalha de rimas, competição entre escolas nos moldes de “passa ou repassa”, e uma experiência imersiva levou os visitantes à uma volta de montanha-russa pelos céus da cidade de São Paulo.

Para Dib, esta edição buscou dialogar com os jovens. “O evento foi recheado de ativações, debates, música e diversão. Inovando ao trazer conteúdo de qualidade, capacitação, oportunidades de trabalho e muito entretenimento”, afirma.

Prova disso, é que a gamificação do aplicativo da Expo CIEE engajou os visitantes e somou 890 mil interações, entre mensagens enviadas, solicitação de amizade e desafios: que incluíram visitação dos estandes e atividades diversas no pavilhão do evento.

Conheça a Expo CIEE: https://www.expociee.com.br/