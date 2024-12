Exoesqueleto de reabilitação criado por alunos de SP conquista prêmio Solve for Tomorrow

Alunos da Escola Estadual Professora Iraci Sartori Vieira da Silva, de Franco da Rocha, são os vice-campeões da edição de 2024 do prêmio Solve for Tomorrow, uma iniciativa global da Samsung que busca criações de estudantes que pensam no futuro e propõem soluções para problemas reais, com base na ciência e tecnologia.

O grupo formado pelos alunos Eduardo da Silva Pimentel, Iago Marinho Galdino Martin, Kassia Regina Pereira Fernandes, Kauã de Oliveira Lino e Rafael Bogos dos Santos, com orientação da professora Elaine Ronconi e parceria da professora Andrea Rodrigues da Cunha, conquistaram o segundo lugar na competição com um projeto de exoesqueleto de mão para reabilitação criado nas aulas de robótica.

A premiação aconteceu nesta terça-feira (3) e também consagrou outra escola estadual finalista do Solve for Tomorrow deste ano, a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, de São Carlos, que conquistou a segunda colocação na categoria júri popular com a criação de tinta sustentável, idealizada a partir da reciclagem de isopor e uma mistura com óleos essenciais.

A equipe de São Carlos é formada por um grupo 100% de cientistas mulheres. As estudantes Ana Beatriz de Barros, Rebeca de Oliveira Santos, Giovana Bezerra dos Santos, Isabela de Paula dos Santos e Julia Yukari Kuriama Feitoza, foram orientadas pela professora Bárbara Daniela Guedes Rodrigues, com parceria da Isabel Cristina Santana Kakuda.

Pelo vice-campeonato, os estudantes de Franco da Rocha foram premiados, cada um, com smartphone e um fone de ouvido Samsung e a escola Iraci receberá um projetor Samsung, troféu, placa comemorativa e selo digital Solve for Tomorrow.

Alunos e professores da escola Professor Sebastião, de São Carlos, foram premiados, cada um, com um fone de ouvido sem fio da Samsung, e a escola receberá um projetor da mesma marca.