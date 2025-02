Ex-Santos e Água Santa, Luan Dias é contratado por clube da Coreia do Sul

Luan Dias irá vestir a camisa do Suwon FC na sequência da temporada. O meia-atacante, que disputou oito jogos e marcou um gol pelo Água Santa no Campeonato Paulista, assinou compromisso válido até dezembro com o clube da divisão de elite da Coreia do Sul.

“Estou muito entusiasmado com essa minha primeira experiência no exterior. A Coreia é um mercado já consolidado no futebol internacional e o Suwon conta com uma excelente estrutura e sempre briga por títulos. Chego para ajudar o clube a conquistar seus objetivos”, declarou o meio-campista de 27 anos.

Diretor da Best Soccer Sport, empresa que há vários anos gerencia a carreira do meio-campista, Adriano Piemonte acompanhou o atleta ao país asiático e ressalta a importância da nova etapa em sua trajetória profissional.

“Além de uma pessoa do bem, o Luan é um jogador de muita qualidade, que revelamos em um projeto social e esportivo na Zona Noroeste de Santos, o Cantareira, e agora ganha uma oportunidade no exterior. Estou muito feliz com o desfecho positivo dessa negociação com o Suwon, que fizemos em parceria com o Deividson Andrews, da Art Sports“, declarou o também gestor do Departamento de Futebol Profissional do tradicional Jabaquara de Santos.

TRAJETÓRIA

Luan Dias da Silva nasceu em Santos no dia 31 de julho de 1997. O atleta chegou às categorias de base do Água Santa em 2017, sendo profissionalizado no ano seguinte.

O meia também atuou pela Ponte Preta (2020), Goiás (2021 e 2022), Santos (2023) e Guarani (2024).