Santos espera Thiago Maia nesta terça (25) para exames e assinatura de contrato

O Santos está em contagem regressiva para a contratação do volante Thiago Maia, que deve chegar ao CT Rei Pelé nesta terça-feira, 25 de outubro. O clube aguarda o atleta para a realização dos exames médicos e a formalização do contrato.

Os detalhes sobre a transferência indicam que Thiago Maia já possui passagens compradas do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para Congonhas, em São Paulo. A previsão é que o jogador desembarque na capital paulista por volta das 14h05. Seus pais já se encontram em São Paulo e foram vistos assistindo ao jogo do Santos contra a Inter, em Limeira.

Embora o Santos tenha chegado a um acordo preliminar com o jogador e com o Flamengo, alguns aspectos ainda necessitavam de ajustes junto ao Internacional, equipe onde Thiago Maia atualmente defende as cores. Esses entraves foram discutidos em uma reunião realizada na última terça-feira, dia 18, e, conforme apurado, restavam apenas a troca de documentos para a assinatura do contrato.

Entretanto, o Flamengo impôs exigências financeiras ao Santos para assegurar que não haveria novos problemas relacionados a pagamentos pendentes, situação que já havia afetado o Internacional anteriormente. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abordou essa questão durante um congresso técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) realizado na segunda-feira, 24.

“A situação do Thiago Maia é uma novela. Já havíamos alcançado um entendimento com o Internacional, mas surgiram exigências por parte do Flamengo referentes a garantias bancárias que estamos buscando. Temos prazos para viabilizar essas garantias e estamos tentando alternativas. Se conseguirmos resolver isso, poderemos fechar com ele“, afirmou Teixeira.

Fontes próximas à negociação confirmaram que o Internacional já deu sinal verde para que Thiago Maia viaje e aguarda apenas uma confirmação favorável do Flamengo para que o volante possa assinar oficialmente com o Santos e ser anunciado como novo reforço da equipe ainda esta semana.

A expectativa é de que o jogador assine um contrato até dezembro de 2028 e sua transferência custará ao Santos aproximadamente 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 32,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta.