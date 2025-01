Ex-diretor preso da PRF de Bolsonaro vira secretário em SC

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o governo Bolsonaro, foi nomeado secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação na Prefeitura de São José, cidade da região metropolitana de Florianópolis com cerca de 270 mil habitantes. O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (6).

Sob a gestão do prefeito Orvino Coelho de Ávila (PSD), Vasques assume o cargo em meio a investigações da Polícia Federal. Ele é acusado de uso irregular da PRF nas eleições de 2022, supostamente para favorecer Bolsonaro, e esteve detido preventivamente por um ano no Complexo Penitenciário da Papuda. Desde agosto de 2023, cumpre medidas restritivas com tornozeleira eletrônica.

As acusações incluem a realização de blitze no Nordeste para dificultar o transporte de eleitores, contrariando ordens do então presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Ele também enfrentou processo administrativo por manifestação política em redes sociais enquanto ocupava a chefia da PRF.

Apesar da controvérsia, Vasques possui experiência pública, tendo atuado como superintendente da PRF no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, além de ter sido secretário de Segurança Pública em São José.