Ex-diretor é acusado de estelionato em escola de SP

Na última semana, a comunidade escolar da Escola Estadual Prudente de Moraes, localizada no Bom Retiro, centro de São Paulo, foi abalada por uma série de denúncias envolvendo o ex-diretor Danyllo Elcio Leite da Rocha. Suspeito de estelionato, Danyllo teria desaparecido com valores pagos por famílias para atividades extracurriculares dos estudantes. A Secretaria da Segurança Pública confirmou três registros relacionados ao caso, enquanto a Polícia Civil investiga o número de envolvidos.

Danyllo utilizava grupos de mensagens para interagir com os pais e arrecadar fundos via Pix para supostos eventos escolares. No entanto, a chave Pix fornecida era associada a uma conta gratuita, desvinculada do portal oficial da escola. Entre as cobranças, destacam-se os R$ 180 arrecadados para um passeio ao Animália Park, que nunca ocorreu. Além disso, houve tentativa de cobrança para uma festa de formatura do 5º ano, cujo valor incluía diversas despesas que não foram concretizadas.

O ambiente escolar já vinha sendo alvo de reclamações. Pais relatam condições insalubres nos banheiros e questionam a qualidade das refeições oferecidas aos alunos, que em alguns casos se resumiam a bolachas água e sal. As condições precárias levaram alguns pais a se mobilizarem para limpar as instalações por conta própria.

A Secretaria Estadual da Educação e a Diretoria de Ensino local realizaram diligências para apurar os fatos e estão conduzindo uma investigação preliminar que pode resultar no afastamento definitivo de Danyllo do serviço público.

Este episódio ressalta a importância da transparência na gestão escolar e evidencia a necessidade de medidas rigorosas para prevenir fraudes no ambiente educacional, garantindo um ambiente seguro e adequado para o aprendizado dos alunos.