Ex-BBB Gabriel Santana Relata Experiência com Operação Policial em Seu Apartamento

Na manhã do dia 17 de dezembro, o ex-participante do Big Brother Brasil e ator Gabriel Santana viveu um momento de tensão ao ser surpreendido por policiais em seu apartamento localizado em São Paulo. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, ele narrou a experiência angustiante de ser abordado com armas apontadas para sua cabeça.

A ação da Polícia Civil ocorreu por volta das 6h15, como parte da Operação Heisenberg, uma investigação que visa desmantelar uma organização criminosa envolvida na fabricação de metanfetaminas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais estavam no local para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão relacionados a essa operação.

Durante a abordagem, os agentes questionaram Gabriel sobre um casal de origem oriental que supostamente havia residido no imóvel anteriormente e que estaria ligado ao tráfico de drogas. O ex-BBB explicou que reside no apartamento há cerca de três ou quatro meses e não conhecia as pessoas mencionadas pelos policiais. “Eles me mostraram fotos e pediram para eu reconhecer, mas eu não tinha ideia de quem eram”, afirmou.

Apesar da situação alarmante, Gabriel destacou que os policiais se mostraram calmos durante toda a abordagem. Ele ressaltou que, após verificarem seus antecedentes, que não apresentavam registros criminais, a interação se tornou mais amigável. “Quero deixar claro que não é um vídeo para criticar a polícia”, disse ele, enfatizando a cordialidade dos agentes.

Após a situação ser esclarecida, Gabriel compartilhou que teve uma conversa descontraída com os policiais sobre sua vida pessoal e seus projetos futuros. Ele também fez uma observação bem-humorada sobre a importância de estar vestido ao atender a porta, já que estava apenas de cueca durante a operação.

A SSP-SP divulgou um comunicado informando que a ação foi acompanhada por uma testemunha e que nada ilícito foi encontrado no imóvel. O documento também ressaltou o caráter legal da operação.

A Operação Heisenberg é considerada uma das maiores iniciativas do Brasil contra organizações envolvidas na produção de metanfetaminas. Na data da operação, foram mobilizados 280 policiais civis para cumprir um total de 60 mandados de prisão e 101 mandados de busca e apreensão. Com as prisões realizadas até o dia 19 de dezembro, 23 suspeitos foram detidos e as investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos nos crimes.