‘Eventos em Debate’ da Fatec Itu apresenta bastidores circenses

Na noite da próxima segunda-feira (4), estudantes do segundo semestre do curso superior de tecnologia em Eventos da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itu, localizada na região de Sorocaba, realizam a oitava edição do Eventos em Debate. Aberto ao público, encontro oferece palestras e atividades culturais, entre outras atrações. Confira programação

Com o tema “Circo – por baixo da lona”, os alunos pretendem proporcionar um mergulho nas histórias e curiosidades que acontecem longe dos holofotes, nos bastidores do espetáculo, por meio do contato com profissionais do universo circense.

“O circo é um ambiente cultural rico em arte e entretenimento. Será nosso primeiro evento aberto ao público externo. Estamos trabalhando para receber todos da melhor forma possível”, projeta uma das estudantes organizadoras do Eventos em Debate, Natália Fernanda Barbieri.

A atividade faz parte da disciplina de projeto integrador 2. Segundo a coordenadora do curso de Eventos da Fatec Itu, Juliana Ribeiro de Lima, o Eventos em Debate é uma oportunidade para os alunos exercitarem os conhecimentos que aprendem nas salas de aula e laboratórios.

“Eles aplicam habilidades adquiridas em diversas disciplinas – como cerimonial, planejamento e organização, por exemplo – para realizar as várias etapas do evento: briefing, checklist, planilha orçamentária, cronograma, plano de ação, release, portfólio, dentre outras ações”, explica Juliana.

Vestibular das Fatecs

Em breve, serão divulgados o calendário e as informações do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025. O processo seletivo contará com vagas para os cursos superiores de tecnologia presenciais e a distância.

Serviço

8º Eventos em Debate

Local: Fatec Itu

Endereço: Av. Tiradentes, 1.211 – Parque das Indústrias

Data: 4 de novembro

Horário: Das 19 às 22 horas