Eventos em comemoração aos 147 anos de São Caetano acontecem na próxima semana

Em comemoração aos 147 anos do município, completados no dia 28 de julho, a Prefeitura de São Caetano do Sul preparou uma programação diversificada e o primeiro evento, a Carreata de São Cristóvão, acontece já no próximo domingo (21/7). A semana promete agitar a cidade com grandes shows de Péricles (26), Fábio Jr (27) e Seu Jorge (28), além de exposições e eventos que resgatam e valorizam as tradições locais.

“Celebrar o aniversário da nossa cidade é reafirmar o compromisso com a nossa história. Queremos que todos os moradores se sintam parte dessa festa e aproveitem cada momento preparado com tanto carinho”, destaca o prefeito José Auricchio Júnior.

Confira a programação e participe das festividades!

21/7 – Carreata de São Cristóvão

A tradicional carreata de São Cristóvão dará início às celebrações, saindo da Praça Comendador Ermelino Matarazzo, número 6, no Bairro Fundação. Um evento que enaltece a fé e a cultura local, atraindo moradores e visitantes.

Horário de saída: 10h30;

Endereço: Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 6, Bairro Fundação.

26, 27 e 28/7, às 20h30 – Shows imperdíveis no Espaço Verde Chico Mendes

O Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica) será palco de três grandes shows, com entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Dia 26: Péricles;

Dia 27: Fábio Júnior;

Dia 28: Seu Jorge.

Exposição Anual de Carros Antigos

Nos mesmos dias dos shows (26, 27 e 28), também no Espaço Verde Chico Mendes, ocorrerá a exposição anual de carros antigos, uma das maiores do Estado de São Paulo. Uma oportunidade única para os amantes de automóveis clássicos.

Dia 26 (sexta-feira): 16h às 21h

Dias 27 e 28 (sábado e domingo): das 9h às 21h

27/7, às 10h – Entrega da Medalha Di Thiene

No Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria), será realizada a entrega da Medalha Di Thiene, um momento de reconhecimento e homenagem aos cidadãos que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

28/7, às 10h – Missa Campal na Paróquia São Caetano (Matriz Velha).

Missa reunindo a comunidade em um ato de fé e agradecimento. Após a missa serão distribuídos pedaços do bolo pelos 147 anos da cidade.

Endereço: Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 6, Bairro Fundação.

31ª Festa Italiana

Marcando o encerramento das festividades, a tão esperada e aclamada Festa Italiana chega à sua 31ª edição. O evento contará com shows, apresentações e comidas típicas, celebrando a rica herança cultural italiana da cidade.

Sábados – 18h às 23h

Domingos – 18h às 22h

Endereço: Ruas Mariano Pamplona e 28 de julho (barracas gastronômicas), shows e praça de alimentação no Parque Província de Treviso.