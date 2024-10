Eventos de Halloween zona sul de SP

Com a chegada do Halloween, uma grande festa para as crianças e também para os pets irá transformar o fim de outubro na zona oeste de São Paulo. No Morumbi Town Shopping, nos dias 26 e 27, acontece a “Caixa Misteriosa”, um evento temático cheio de interação, fantasia e muitos doces, a partir das 13h. E no dia 27, o “Desfile a Fantasia Pet”, também a partir das 13h.

Durante o evento “Caixa Misteriosa”, quatro personagens fantasiados circularão pelo shopping e convidarão as crianças para participar de uma missão mágica: ajudar a bruxa a preparar sua poção com “ingredientes especiais”. A experiência conta com uma cenografia interativa, onde as crianças colocam a mão em uma caixa misteriosa, encontrando diferentes itens sensoriais.

Cada buraco da caixa proporciona uma sensação diferente: as crianças podem encontrar ingredientes como “pelo de lobisomem” ou “baba de jacaré”. Após cada missão, os personagens premiarão os corajosos com doces, e a brincadeira seguirá com paradas especiais ao longo do shopping.

O shopping também promove, no dia 27, o “Desfile a Fantasia Pet”, uma competição divertida para animais de estimação que poderão desfilar com fantasias de Halloween. O desfile promete ser um destaque especial, onde os pets terão a chance de exibir suas fantasias mais criativas e divertidas. O desfile ocorrerá na Varanda do Morumbi Town Shopping, localizada no 2º Piso ao lado do Cinesystem, das 13h às 18h30.

“Queremos proporcionar uma experiência de Halloween divertida, onde as crianças possam explorar, brincar e usar a imaginação em um ambiente lúdico e seguro. Além disso, com o desfile de fantasias para pets, esperamos trazer ainda mais diversão”, comenta Luis Horn, Coordenador de Marketing do Morumbi Town Shopping.

Os eventos são gratuitos, e para participar basta resgatar o voucher pelo aplicativo do shopping. Para mais informações, acesse o site oficial ou acompanhe pelas redes sociais.

Serviço:

Caixa Misteriosa

Datas: 26 e 27 de outubro

Horário: Das 13h às 18h30

Local: Alameda Gastronômica, 1º piso, próximo a Ri Happy.

Halloween Pets

Data: 27 de outubro

Horário: Das 13h às 18h30

Local: Varanda, 2º piso, ao lado do Cinesystem.

Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo – SP.