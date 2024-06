Evento sobre IA no setor público destaca iniciativas do Detran-SP

Quando se começou a falar em Inteligência Artificial (IA) nos anos 1950, o matemático britânico Alan Turing sugeriu como paradigma o momento em que, ao interagirmos com algo que não vemos com clareza, não sabemos dizer se é humano ou robótico. Esse ponto, para muitos, já foi atingido. E, ao chegar ao ápice sugerido pelo cientista retratado no filme O Jogo da Imitação (2014), vemos que há ainda muito a realizar, expandir e conquistar. É isso o que está fazendo cada vez mais o setor público, disse nesta quinta-feira Fraide Sales, secretário-executivo da Casa Civil do governo paulista, no evento “Inteligência Artificial (IA) Generativa – Uma Nova Era para a Administração Pública”, promovido pela consultoria Gartner e pela Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo, na sede da Cetesb, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

Os principais exemplos de iniciativas no setor público ligadas à tecnologia, no evento, ficaram por conta do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). A criação de laboratório de inovação, para conectar presente e futuro e para engendrar uma transformação cultural na autarquia, a mudança do reconhecimento biométrico em exames de habilitação e a implementação de uma camada extra de segurança aos sistemas internos, para evitar fraudes e vazamentos de dados, foram mencionados pelo diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio.

“Invariavelmente, o setor público será cobrado pela adoção de tecnologias que permitam maior eficiência, redução de custos e melhores serviços e mais rápidos. Para desfazer mitos e internalizar o conhecimento de IA no Detran-SP, criamos um laboratório de inovação, com alavancagem de resultados e eficiência”, disse, em painel ao lado de Fraide Sales e de Johnatan Highlander, head de inovação da Prodesp, companhia que tem sido o braço direito do Detran-SP no projeto de hiper automação dos processos e serviços da autarquia.

De outro lado, continuou Aggio, o órgão deu início a uma revisão de processos que levou à entrada em campo da IA em atividades mais mecânicas e à alocação de força de trabalho em funções mais estratégicas. As alterações abriram caminho para novidades como a Transferência Digital de Veículos (TDV), recurso que, ao interligar diferentes bases de dados, desde março vem permitindo que a transferência de propriedade de um veículo, que antes levava dias para ser feita e demandava um trabalho braçal, agora possa ser concluída em questão de minutos, até segundos.

Mas a aplicação da IA é, hoje, vasta. Se ela se tornou popular em 2023 com o Chat GPT, que democratizou o acesso a ferramentas de inteligência artificial, ela agora está em toda parte. Até mesmo no áudio utilizado por uma campanha educativa do Detran-SP, por ocasião da Festa do Peão de Barretos.

“O ganho de escala é tão disruptivo que precisamos seguir essa linha. Temos feito ações em parceria com a polícia contra o uso de dedos de silicone para fraudar a validação biométrica, nos exames de direção. Só na semana passada, foram 116 dedos apreendidos em Aricanduva, na zona leste da capital. Acreditamos que o uso da digital não seja a melhor forma de autenticação, já que abre brecha para esse tipo de crime. Estamos trabalhando para autenticação multi biométrica, com reconhecimento facial 3D.”

“Se desenvolvida e utilizada com responsabilidade, a IA pode trazer muitos ganhos. Pesquisas apontam melhoras na eficiência interna das organizações e aumento de produtividade. Também tem um ganho de criatividade, de pensamento estratégico”, disse Highlander, em opinião similar à de Fraide Sales. “Os benefícios são grandes. Precisamos ter a mente aberta para aprender a usar. São Paulo tem um potencial gigantesco de crescimento”, afirmou o secretário-executivo.