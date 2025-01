Evento gratuito explica diferenças entre dificuldade e transtornos de aprendizagem

Com o intuito de ajudar professores, profissionais de educação e pais a diferenciar transtornos de aprendizagem de dificuldade de aprender, o Instituto NeuroSaber vai promover a V Jornada de Neuroaprendizagem, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, às 20h. O evento é 100% gratuito e online, com transmissão pelo canal do YouTube. As inscrições devem ser feitas no link: https://pennsa.com.br/oportunidade-pen-r/

A jornada visa mostrar para pais, professores e profissionais a analisar, diagnosticar e encontrar o tratamento certo para crianças com transtornos de aprendizagem. Durante a programação, o público vai aprender a identificar os transtornos de um jeito simples, aplicável e descomplicado, além de saber quais intervenções usar nestes casos.

O curso será ministrado pela Mestre e Doutoranda em Distúrbios do Desenvolvimento, Luciana Brites, CEO do Instituto NeuroSaber. Também psicopedagoga, psicomotricista, palestrante e autora de livros sobre educação e transtornos de aprendizagem, ela possui ampla experiência na área.

A proposta do curso, segundo Luciana, é trazer informações corretas e de qualidade de maneira prática, transformadora e fundamentada em conceitos cientificamente comprovados.

– Além de ensinar a diferenciar dificuldades de aprendizagem de transtornos de aprendizagem, vamos mostrar, por exemplo, passos para diagnóstico, identificando se é dislexia, discalculia, disgrafia ou outro transtorno – explica.

Ela também ressalta que apenas uma equipe multidisciplinar é capaz de encontrar o tratamento ideal para uma criança que enfrenta esse tipo de desafio.

Serviço:

Evento: V Jornada da Neuroaprendizagem

Onde: 100% gratuito e Online

Quando: Dias 02, 03 e 04 de fevereiro

Horário: 20h, ao vivo

Inscrições: https://pennsa.com.br/oportunidade-pen-r/