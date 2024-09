Evento gratuito aborda proteção social da população em situação de rua

A AASP – Associação dos Advogados, atenta às demandas da advocacia com o intuito de contribuir para a ampliação do debate em todas as esferas, promove no próximo dia 25 um encontro com especialistas para falar sobre a proteção social da população em situação de rua, trazendo o olhar do Direito para as questões que impactam toda a sociedade.

O evento pode ser acompanhado gratuitamente na sede da AASP em São Paulo, na Rua Álvares Penteado, 151; e também terá transmissão ao vivo para aqueles que desejam assistir pela internet, com custo simbólico de R$ 40,00 aos associados, R$ 50 para estudantes e R$ 100,00 para não associados.

Com início às 17h, a programação segue intensa e diversificada, com presença de nomes como André Luiz Marques e Ivani Contini Bramante, entre outros. Vale ressaltar que o evento tem vagas limitadas, e os interessados devem realizar a inscrição no link do evento para garantir sua presença.

SERVIÇO:

Data: 25 de setembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 17h (horário de Brasília-DF)

Endereço:Rua Álvares Penteado, 151 – Centro – São Paulo/SP

Vagas limitadas: inscrições e programação aqui.

Para conhecer o “Regulamento de cursos”, aqui.