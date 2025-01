Evento de “Ainda Estou Aqui” para votantes do Oscar é cancelado após incêndios em Los Angeles

Uma sessão de “Ainda Estou aqui” para votantes do Oscar teve que ser cancelada na noite desta terça-feira (7), em Los Angeles, após fortes incêndios atingirem os arredores da cidade na Califórnia.

O evento teria a participação da atriz Fernanda Torres e do diretor Walter Salles em uma conversa com o cineasta mexicano Guillermo Del Toro, de “A Forma da Água”.

O incêndio, que começou na tarde de terça, promoveu um ambiente de caos na cidade californiana, resultando em cerca de 30 mil pessoas fora de casa, congestionamentos e destruição.

Artistas como Tom Hanks, Adam Sandler e Michael Keaton estão entre os que tiveram que deixar suas casas.

Outros eventos ligados a cinema também foram cancelados em decorrência do fogo, como a estreia de “Unstoppable” (Imparável, na tradução), estrelando Jennifer Lopez.

Também uma reunião sobre o filme “Emilia Pérez” foi cancelada em decorrência da tragédia na cidade -evento que contaria com a presença da atriz Karla Sofia Gascón, que disputou o Globo de Ouro no último domingo (5), e de magnatas que votam no Oscar.

Os eventos precisaram ser cancelados em função dos bloqueios gerados nas vias de Pacific Palisades, bairro nobre de Los Angeles. Milhares de moradores deixavam suas casas ao mesmo tempo, o que gerou intenso congestionamento.

Autoridades recomendaram liberar as vias apenas para agentes do Corpo de Bombeiros trabalharem no combate ao incêndio.

Um último adiamento é da estreia de “Lobisomem“, que também seria exibido nesta terça em Los Angeles.