Evento de adoção de pets com algum tipo de deficiência acontece amanhã (3), em SP

O Projeto Cãodeirante vai realizar mais um evento de adoção de cães com algum tipo de deficiência na cidade de São Paulo, no dia 3 de agosto. O evento acontece mais uma vez em parceria com o Shopping Frei Caneca e, de acordo a ONG, cerca de 10 animais estarão à espera de um novo lar.

“É uma oportunidade incrível de oferecer visibilidade aos animais com deficiência e destacar a missão do Cãodeirante. Nossos eventos de adoção não são apenas sobre encontrar lares amorosos, mas também sobre quebrar estigmas e mostrar que todos os animais merecem uma chance”, diz uma das fundadoras do projeto Cãodeirante, Giovanna Perdomo.

Haverá cães de diferentes raças, portes e tipos de deficiência, mas todos os cães têm boa saúde. E a adoção definitiva só acontece depois de todo um processo de análise e avaliação, para verificar se o candidato a tutor realmente está apto a adotar o pet.

Para Sophia Porto, outra fundadora do projeto, os animais com deficiência não são considerados na hora da adoção, na maioria das vezes, já que quem busca adotar um pet geralmente atém o seu olhar a um ideal específico de cão ou gato, olhar este que invariavelmente desconsidera o animal com deficiência.

“O Projeto Cãodeirante busca ser ponte entre os pets com deficiência, que estão invisibilizados em abrigos, e as pessoas que tenham interesse em adotar um cão ou gato. Para sermos ponte, trabalhamos com conscientização e informação”, conclui a fundadora.

Sobre a ONG – Surgiu em 2020 quando, em um trabalho como voluntária, uma das fundadoras teve contato com o cachorro Marrom, que havia sido atropelado em uma rodovia, resgatado e levado a um abrigo. Seu entendimento de que a falta de informação sobre quais são os reais cuidados que os pets deficientes precisam ter e como são eles vítimas de preconceito, foi o ponto de partida para a criação da ONG Cãodirante.