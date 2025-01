Evento da ONG MRSC beneficia pessoas e pets no Centro de São Paulo

No dia 26 de janeiro, em celebração ao Dia da Solidariedade, comemorado em 31 de janeiro, a Praça Marechal Deodoro, em Santa Cecília, será palco de mais uma ação da ONG MRSC – Moradores de Rua e Seus Cães. A ação, que começa às 9h, oferecerá uma série de serviços gratuitos para cães, gatos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Cuidados essenciais para pets e pessoas

Serão disponibilizados serviços veterinários essenciais, como vacinação, vermifugação e tratamento anti-pulgas para cães e gatos. Para os tutores, a MRSC distribuirá kits de higiene pessoal, além de lanches e água. Também estarão disponíveis hambúrgueres do @burguerdarua para as pessoas em situação de rua.

Esta iniciativa faz parte do calendário mensal da organização, que visa fornecer alimentos e cuidados essenciais para pessoas e animais necessitados. “Nosso trabalho vai além de cuidados veterinários. Queremos dar dignidade a essas pessoas e seus companheiros de quatro patas, que muitas vezes são seu único apoio emocional”, afirma Eduardo Leporo, fundador da ONG.

Impacto da MRSC no Brasil

Desde 2015, Leporo está à frente do projeto, realizando ações fixas no centro de São Paulo e em diversas outras cidades do país. Com a ajuda de voluntários, a ONG impacta e beneficia milhares de pessoas e pets em todo o Brasil. Hoje, são mais de 115 ações realizadas na capital paulista, atendendo, em média, cerca de 600 pessoas e 300 animais por evento.

Para mais informações sobre o evento e como apoiar a causa da MRSC, visite www.moradoresderuaeseuscaes.com.br ou entre em contato através das redes sociais.