Evans e Rowland repetem bons desempenhos em treinos do E-Prix de Tóquio

A Fórmula E desembarcou pela primeira vez em Tóquio neste final de semana mas, embora a corrida seja novidade, os melhores tempos após os treinos livres não são. Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, e Oliver Rowland, da Nissan Formula E Team, foram os mais rápidos na pista, mantendo suas sequências de bons desempenhos.

Respectivamente o segundo e o terceiro colocados no E-Prix de São Paulo, Evans e Rowland tiveram apenas 61 centésimos de diferença entre suas voltas mais rápidas no circuito de rua em treino realizado nesta noite de sexta (29) — manhã de sábado no Japão.

Oliver Rowland no E-Prix de São Paulo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Na sessão anterior, o neozelandês e o britânico chegaram a ficar entre os dez melhores, mas quem liderou os resultados foram o holandês Robin Frijns (Envision Racing) e o suíço Edoardo Mortara (Mahindra Racing). O alemão Maximilian Günther fez o terceiro melhor tempo nos dois treinos livres.

Já os pilotos brasileiros, Lucas Di Grassi e Sergio Sette Câmara, ficaram longe das melhores posições. O primeiro, pela ABT Cupra, fez o 10º e o 15º tempo. Já o representante da ERT ficou na 17ª e 19ª posição.

O treino classificatório para o EPrix de Tóquio começa hoje às 22h20 no horário de Brasília, enquanto a prova tem início na madrugada de sábado (30), às 3h03. Ambos eventos de pista possuem transmissão gratuita no YouTube.