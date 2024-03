Sérgio Sette volta ao Japão após quatro anos

O brasileiro Sérgio Sette Câmara, que compete no Campeonato Mundial de Fórmula-E pela equipe ERT Formula-E Team, desembarcou nesta quarta-feira em Tóquio, capital do Japão, para as disputas da quinta etapa da competição global. O país, que receberá pela primeira vez a competição, tem como característica uma população apaixonada por automobilismo e, também, pelos pilotos brasileiros desde a época de Ayrton Senna.

Vindo de uma atuação complicada no e-Prix de são Paulo, quarta rodada do Campeonato, o brasileiro está confiante em retomar sua trajetória crescente que tem como objetivo para o restante do calendário.

Sergio Sette Câmara no E-prix de São Paulo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Esta é a primeira visita da Fórmula E ao Japão tornando-se, naturalmente, o evento em histórico. O palco do próximo capítulo da batalha pelo Campeonato Mundial de 2024 está montado na Baía de Tóquio como pano de fundo e já está com ingressos esgotados. O circuito urbano que sediará o E-Prix de Tóquio promete um novo desafio para os pilotos e um espetáculo emocionante para os espectadores. As 20 curvas do traçado de 2.585 metros apresentam um traçado compacto e técnico com quatro longas retas e quatro sequências de chicanes.

“Eu gosto muito do Japão, do povo japonês e, principalmente, da cidade de Tóquio. Os fãs são muito ativos, todos os ingressos estão esgotados e sinceramente estou muito animado. Esta é a primeira vez que uma grande competição automobilística corre aqui mesmo na cidade e, pelo que treinei no simulador, gostei muito da pista. Acho que se encaixa bem à realidade de nosso carro. O circuito é bem travado, estreito e difícil de ultrapassar. Tendo em vista isso a FIA disponibilizou para os carros uma quantidade pequena de energia o que nos obrigará a economizar muito durante a corrida e, naturalmente, isso vai gerar ultrapassagens em todos os pontos do traçado. Será certamente uma corrida muito estratégica para todos”, comentou o piloto patrocinado pela MRV.

A corrida deste sábado será transmitida do vivo no Brasil pela Band e pelo canal do Grande Prêmio, no YouTube, as 3 da manhã.

Programação E-Prix de Tóquio

Horários Oficiais | **Horários de Brasília

29/03 – Sexta-feira

04:25 – 05:15 – Treino Livre 1

19:55 – 20:45 – Treino Livre 2

22:20 – 23:43 – Classificação

30/03 – Sábado

03:03 – 04:30 – Corrida

Transmissão Treinos e Quali: BandSports + Grande Premio (YouTube)