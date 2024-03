Galeria de Fotos | Fórmula E — E-prix de São Paulo

A segunda edição do E-Prix de São Paulo, que aconteceu na tarde do último sábado (16) no Sambódromo do Anhembi, terminou com a primeira vitória da equipe NEOM McLaren na categoria. Participando do campeonato desde sua edição de 2022, a construtora britânica tinha apenas um pódio até então, quando o alemão René Rast chegou em terceiro colocado no e-Prix da Arábia Saudita de 2023.

Neste final de semana, Sam Bird conquistou o lugar mais alto ao ultrapassar seu ex-companheiro de equipe — Mitch Evans, da Jaguar Racing — nas últimas curvas antes do término da corrida, garantindo um final emocionante à prova. O também britânico Oliver Rowland, da Nissan, completou o pódio.

Veja as melhores imagens do e-Prix de São Paulo e confira também as galerias da sexta-feira (15) e da manhã de sábado no Anhembi.

