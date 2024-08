Etecs ganham mais de 800 medalhas na Olimpíada Brasileira do Saber

Estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) conquistaram mais de 800 medalhas na nona edição da Olimpíada Brasileira do Saber (OBS). Criada em 2014, a competição nacional busca despertar aptidões em jovens talentos e estimular o interesse por arte, matemática, raciocínio lógico, língua estrangeira, atualidades, ciência e tecnologia.

A OBS é composta por três etapas. Na primeira e segunda fases, são aplicadas provas objetivas individuais pelas escolas participantes. Na terceira etapa, são realizadas provas de habilidades, cultura maker, debates em inglês e competição de robótica. Um levantamento feito com 10 unidades do Centro Paula Souza (CPS) aponta que, do total de 806 medalhas conquistadas, 12 são de ouro, 192 de prata e 264 de bronze, além de 338 menções honrosas.

Fase presencial global

A terceira etapa da OBS foi disputada em julho no Hotel Fazenda Peralta, em Brotas. Nesta fase, dois alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração e Desenvolvimento de Sistemas da Etec Vereador e Vice-Prefeito Sérgio da Fonseca, de Ibitinga, Guilherme Henrique Freitas e Lucas Gabriel Queiróz, conquistaram o primeiro lugar na categoria Diário de Bordo – Robô e o docente Daniel de Lima Savioli levou o prêmio de professor revelação do evento.

Confira a relação‌.