Etecs e Fatecs preparam profissionais para áreas em alta

A escolha por uma profissão envolve o equilíbrio entre interesse pessoal e demanda do mercado de trabalho. Para o ano de 2025, segundo a 17ª edição do Guia Salarial, da Robert Half, a alta procura por talentos concentra-se em segmentos ligados à tecnologia da informação, finanças e marketing. Outro relatório anual, o Jobs on the Rise, do LinkedIn, destaca inteligência artificial, cibersegurança, infraestrutura e sustentabilidade como áreas promissoras.

Formação técnica e tecnológica como diferencial

Neste contexto, ter uma formação técnica ou tecnológica pode fazer a diferença na hora de conquistar uma vaga. Quem busca uma qualificação pode optar pelo Ensino Superior Tecnológico em Inteligência Artificial, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação ou Automação Industrial, oferecido pelas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado. Já as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) disponibilizam cursos como Redes de Computadores, Mecatrônica e Técnico em Logística.

Essas são apenas algumas das opções. As Etecs e Fatecs do Centro Paula Souza (CPS) contam com 352 cursos, que preparam os alunos para desafios reais do setor produtivo. As formações acompanham as necessidades das empresas e habilitam os estudantes para atuar em setores estratégicos e áreas emergentes.

Cursos alinhados às profissões do futuro

Abaixo, uma seleção de cursos das Etecs e Fatecs que podem ajudar a conquistar uma vaga nos principais setores do mercado de trabalho:

Tecnologia da informação (TI) Etec: Informática para Internet, Programação de Jogos Digitais, Desenvolvimento de Sistemas Fatec: Sistemas para Internet, Segurança da Informação, Jogos Digitais



Gestão e finanças Etec: Administração, Contabilidade, Logística Fatec: Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos



Marketing e comunicação digital Etec: Marketing, Produção de Áudio e Vídeo Fatec: Marketing, Design de Mídias Digitais, Design Gráfico



Agronegócio Etec: Agropecuária, Agronegócio, Agroindústria Fatec: Agroindústria, Análise de Processos Agroindustriais, Mecanização em Agricultura de Precisão



Engenharia e infraestrutura Etec: Edificações, Automação Industrial, Desenho de Construção Civil Fatec: Mecatrônica Industrial, Construção de Edifícios, Instalações Elétricas



Planejamento urbano e imobiliário Etec: Transações Imobiliárias, Design de Interiores Fatec: Controle de Obras, Gestão Ambiental



Eventos e turismo Etec: Eventos, Viticultura e Enologia, Turismo Receptivo Fatec: Eventos, Guia de Turismo



Saúde e bem-estar Etec: Enfermagem, Nutrição e Dietética Fatec: Sistemas Biomédicos, Cosméticos



Alta taxa de empregabilidade

Em um mercado de trabalho em constante evolução, as formações das Etecs e Fatecs oferecem habilidades para que os profissionais estejam atualizados em tecnologias e processos produtivos. O coordenador pedagógico das Fatecs, André Braun, explica que a elaboração dos currículos, em constante atualização e com foco na prática, contribui para atender às demandas do setor.

“Cerca de 91% de nossos profissionais formados conseguem estágios e vagas definitivas. Isso significa que nossa taxa de empregabilidade realmente é muito alta”, afirma Braun.

Além das habilidades técnicas, as chamadas “soft skills” também são diferenciais entre os recrutadores. Competências como liderança, inteligência emocional e adaptação a novos cenários são valorizadas no mercado. Segundo Gilson Rede, responsável pelo grupo de formulação curricular das Etecs, as formações oferecem projetos e atividades práticas que desenvolvem essas habilidades.

“Independentemente do curso, os alunos são apresentados a desafios reais e conectam teoria e prática. Isso amplia suas oportunidades no mercado de trabalho”, conclui Gilson.