Começa hoje prazo para enviar documento de matrícula às Fatecs

A partir desta quarta-feira (5), as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) recebem os documentos de matrícula dos convocados na primeira chamada do processo seletivo. Os itens solicitados devem ser encaminhados de forma online, até sexta-feira (7), por sistema remoto de matrícula. Perderá o direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

As Fatecs disponibilizam computador com acesso à internet a quem precisar de apoio para fazer a matrícula.

Classificação geral

A classificação geral do Vestibular das Fatecs considera as notas finais obtidas pelos participantes, em ordem decrescente, conforme opção de curso, período e unidade. A informação está disponível para consulta no site vestibular.fatec.sp.gov.br e contém o nome de todos os inscritos e suas respectivas classificações.

Documentos

O candidato convocado na primeira chamada de matrículas deve anexar a documentação solicitada em formato digital (PDF, JPEG, JPG ou PNG), no sistema de matrícula indicado anteriormente. Confira os documentos:

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

• Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

• Documento de identidade com foto, dentro da validade;

• CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

• Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

• Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

A matrícula somente será efetivada após a verificação e validação das informações enviadas pelos candidatos.

Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

As especificações sobre os documentos e formatos devem ser conferidas no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.

Orientações

• É responsabilidade dos candidatos acompanhar as listas de convocação e os prazos para matrícula.

• A matrícula com uso de nome social poderá ser feita no ato do requerimento, preenchendo a opção no sistema.

• Candidatos que tenham indicado uma segunda opção de curso serão convocados apenas após a chamada de todos os candidatos classificados para a primeira opção.

O cronograma completo pode ser consultado no site do processo seletivo.