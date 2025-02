Estudantes das Etecs começam ano letivo de 2025 em São Paulo

Nesta quarta-feira (5), mais de 230 mil alunos iniciam o semestre letivo nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS). Desse total, cerca de 89 mil foram aprovados no último Vestibulinho e iniciam sua jornada de aprendizado nos Ensinos Médio, Médio integrado ao Técnico, Técnico e Articulado ao Ensino Superior Tecnológico (AMS), bem como nas Especializações Técnicas. Para os demais, é hora de retomar a rotina de estudos, receber os novos colegas e reencontrar os já conhecidos.

Programação de boas-vindas

Cada uma das 228 unidades do Centro Paula Souza (CPS) e classes descentralizadas preparou atividades para recepcionar os veteranos e os calouros. O estudante pode consultar a Etec em que está matriculado (por telefone, e-mail ou presencialmente) para se inteirar da programação de boas-vindas.

“É um momento muito especial no calendário escolar, hora de integração entre quem está adentrando o universo das Etecs com aqueles que já trilham o caminho da Educação Profissional e Tecnológica e vislumbram um futuro no mercado de trabalho ou na continuidade da vida acadêmica”, reflete o coordenador de Ensino Médio e Técnico do CPS, Almério Melquíades de Araújo.

Histórias inspiradoras e integração

Os primeiros dias de aula são destinados parcialmente para apresentar as estruturas física e pedagógica das unidades para os estudantes ingressantes: salas de aula, laboratórios, espaço maker, professores, coordenadores e direção. Em alguns casos, para ajudar na integração, veteranos e ex-alunos entram em ação, acompanhando os calouros em visitas guiadas, trocando experiências em rodas de conversa e palestras, entre outras atividades.

É o caso da Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, de São José dos Campos, onde os veteranos estão responsáveis pelo acolhimento dos recém-aprovados desde segunda-feira (3). Os próprios estudantes dos segundos e terceiros anos de cada curso do Ensino Médio integrado ao Técnico montaram o roteiro das dinâmicas de apresentação das habilitações, além de um tour pelo campus da Etec e entrega dos livros didáticos. “As atividades também envolvem os pais e responsáveis dos alunos novos”, completa o diretor da unidade, Samuel Alexandre de Almeida.

Na mesma região, na Etec Prof. José Sant’Ana de Castro, localizada em Cruzeiro, veteranos e egressos que desenvolveram projetos e participaram de olimpíadas de conhecimento servem de inspiração para os novatos, apresentando suas trajetórias. “Nosso objetivo é incentivar quem está chegando a se engajar no desenvolvimento de ideias inovadoras e participar de competições”, explica o diretor da unidade, Leonardo Meirelles Alves.

Ex-alunos da Etec de Caraguatatuba, no Litoral Norte, aprovados na primeira chamada do Provão Paulista Seriado também compartilham suas experiências e expectativas com os novos colegas. O diretor da Etec, Arnaldo Toshio Hamaguti, avalia que a atividade “é uma oportunidade para que possam falar dos seus sentimentos com a entrada no Ensino Superior.”

Novidades e novos cursos

Diversas unidades iniciam o semestre com novidades, como por exemplo a Etec Carlos de Campos, localizada na região central da Capital, que oferece o curso inédito de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) em Agenciamento de Viagem.

Também na Capital, na Etec Jornalista Roberto Marinho, e na Etec de Carapicuíba, estreia o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Publicidade. Duas novas Especializações Técnicas começam a ser oferecidas em Etecs da cidade de São Paulo: Gastronomia Internacional, na Etec Santa Ifigênia; e Danças a Dois, na Etec de Artes. Muitas outras unidades também passam a oferecer novas turmas de cursos já existentes.

Já a Etec Prof. Jadyr Salles ganhou uma sede nova, no mesmo campus da recém-implantada Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Porto Ferreira, na Região Central, que começa as atividades dia 10 de fevereiro. Dividido em cinco blocos, o local conta com cerca de 6 mil metros quadrados de área construída, sendo 1,2 mil metros quadrados destinados ao prédio da Fatec, 1,5 mil metros quadrados ao prédio da Etec, e outros 3,1 mil metros quadrados para dois blocos, destinados a diversas áreas comuns: biblioteca, auditório com capacidade para 300 pessoas e quadra poliesportiva coberta, entre outros ambientes.

Conscientização sobre uso de celulares

Em observação às novas regras de utilização de celulares nas escolas de educação básica, as Etecs iniciam um trabalho de conscientização para que os alunos não usem dispositivos eletrônicos durante o período em que estiverem nas dependências das unidades de ensino. Os aparelhos poderão ser acessados apenas com autorização de professores, para atividades com fins pedagógicos.