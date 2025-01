Etecs anuncia terceira convocação para matrículas do vestibulinho

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) realizam nesta quarta-feira, 29, a terceira convocação para matrícula dos candidatos que foram classificados nos cursos presenciais e semipresenciais do Vestibulinho. A comunicação será feita via e-mail e SMS, e aqueles que forem convocados devem comparecer na quinta-feira, dia 30, com a documentação necessária. A divulgação dos resultados da análise de matrícula ocorrerá na sexta-feira, 31, também por meio de e-mail.

Para os candidatos convocados para qualquer modalidade do Ensino Médio que tenham menos de 16 anos, é imprescindível que compareçam à unidade escolar acompanhados de um representante legal. É necessário apresentar a documentação exigida pelo processo seletivo para formalizar o pedido de matrícula. Os demais convocados têm a opção de realizar o procedimento remotamente através de um link que será enviado pela Secretaria Acadêmica da Etec.

A seleção dos candidatos para matrículas é feita com base na classificação em ordem decrescente de notas até que todas as vagas disponíveis em cada unidade sejam preenchidas. Esta etapa só será realizada se ainda houver vagas disponíveis no Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2025.

Documentação Necessária para Matrícula

Para os cursos do Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio ou Articulação dos Ensinos Médio, Técnico e Superior (AMS), os documentos exigidos incluem:

Documento de identidade (RG), Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

CPF ou outro documento que contenha esse número;

Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;

Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental assinada por um agente escolar da instituição de origem.

Para o ingresso no primeiro módulo do Ensino Técnico, a documentação necessária é similar:

Documento de identidade (RG), CRNM ou CNH;

CPF;

Uma foto 3×4 recente;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração correspondente emitida pela escola, além dos documentos relativos ao Ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) quando aplicável.

No caso do segundo módulo dos cursos técnicos e vagas remanescentes, os requisitos são:

Documento de identidade (RG), CRNM ou CNH;

CPF;

Uma foto 3×4 recente;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração emitida pela escola confirmando a matrícula na terceira série do Ensino Médio.

Para os cursos de Especialização Técnica de Nível Médio, os documentos requeridos são:

Documento de identidade (RG), CRNM ou CNH;

CPF;

Uma foto 3×4 recente;

Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente ao curso escolhido ou declaração correspondente da instituição de origem.

Pontuação Acrescida

Candidatos que se inscreveram utilizando o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza devem apresentar adicionalmente a Declaração Escolar ou Histórico Escolar que detalha as séries cursadas, comprovando que frequentaram integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades), além do site oficial vestibulinhoetec.com.br.