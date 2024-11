Etecs disputam 11ª edição da Maratona de Programação neste sábado (30)

Em sua 11ª edição, a Maratona de Programação das Escolas Técnicas Estaduais (Etec) do Centro Paula Souza (CPS) será realizada neste sábado (30), das 8 às 12 horas, em formato híbrido. Promovida pela Robótica Paula Souza, a competição é destinada a estudantes de cursos técnicos do eixo de Informação e Comunicação (Desenvolvimento de Sistema, Informática, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática, Rede de Computadores e Jogos Digitais) e demais interessados no tema. Ao todo, participam desta edição 230 alunos, de 14 Etecs, divididos entre 83 equipes, com o apoio de 20 professores e 2 juízes. A transmissão será feita pelo YouTube.

O objetivo da ação é estimular o trabalho em equipe por meio do desenvolvimento de programas focados na solução de problemas. “As equipes deverão participar presencialmente, nos laboratórios de informática das escolas, resolvendo, em um determinado tempo, o maior número de questões disponíveis, que serão liberadas no início da competição”, explica o coordenador da Robótica Paula Souza, Tiago Jesus Souza.

Os participantes deverão utilizar as linguagens de programação C, C++, Phyton e/ou Java. Quem conseguir solucionar o maior número de problemas, no menor tempo possível, vencerá a competição. Conheça as equipes inscritas

Habilidades

O evento representa uma oportunidade para que os alunos coloquem em prática suas competências e habilidades em lógica, interpretação de texto, matemática e física. “Além disso, é uma forma de contribuir na preparação do jovem para o mercado de trabalho. A resolução de problemas sob pressão, em um curto espaço de tempo, é uma das expertises exigidas para um bom profissional“, ressalta o professor.

Em 2023, uma equipe da Etec Cidade Tiradentes, da Capital, foi a campeã da maratona. Em segundo lugar, ficou a Etec Rosa Perrone Scavone, de Itatiba; e a Etec João Baptista de Lima Figueiredo, de Mococa, terminou com a terceira posição.